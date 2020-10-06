Протестующие в Бишкеке захватили мэрию

Участники акции протеста несогласных с итогами парламентских выборов в Киргизии захватили мэрию Бишкека. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает агентство 24.kg.

Информацию об этом подтвердил мэр киргизской столицы Азиз Суракматов.

Ранее сообщалось, что протестующие на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались в само здание.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

Утром во вторник cамопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии. В свою очередь, президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что допускает такую возможность.