Президент Киргизии допустил аннулирование итогов парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил во вторник, 6 октября, что допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Также, по ее словам, руководитель республики контролирует ситуацию и «выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны». Жээнбеков постарается вернуть страну в правовое русло, добавила она.

Глава государства, отметила Стамалиева, исходя из сложившейся ситуации порекомендовал ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до отмены результатов парламентских выборов.

По информации пресс-секретаря президент сейчас находится в Бишкеке.

Ранее протестующие против итогов парламентских выборов в Киргизии на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались внутрь, устроив погром. По словам очевидцев, они намеренно подожгли один кабинет, после чело огонь распространился далее. Вскоре пожар в здании парламента, где также расположен офис президента республики, был полностью ликвидирован.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

Утром во вторник cамопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии.