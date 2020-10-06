Октябрьская революция: экс-президента Киргизии вынесли из СИЗО

Парламентские выборы в Киргизии закончились беспорядками. Оппозиционные партии отказались признавать результаты голосования. Активисты схлестнулись с силовиками в центре Бишкека. Ночью 6 октября протестующие прорвались в киргизский Белый дом. А затем захватили здание СИЗО, из которого на руках вынесли бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. «Известия» разбирались в произошедшем.

Взрывные выборы

Выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября. Семипроцентный барьер преодолели четыре из 16 объединений. Две провластные партии, «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», одержали убедительную победу, получив примерно по 24% каждая. Следующая за ними партия набрала лишь 8% голосов.

Октябрьская революция Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Наблюдатели в ходе выборов фиксировали нарушения. Жаловались на централизованный подвоз и подкуп избирателей. Согласно ряду сообщений, один голос стоил 2 тысячи сомов (2 тысячи рублей). В некоторых случаях гражданам выдавали бюллетени с уже проставленной галочкой. «Таких грязных выборов в стране еще не было. Наблюдателей и журналистов просто выгоняли с участков», — жаловался кандидат в депутаты Курсан Асанов.

Лидеры 12 оппозиционных партий потребовали аннулировать итоги выборов и провести повторное голосование. «Мы заявляем, что не только голосование полностью сопровождалось неконституционными и незаконными действиями со стороны партий власти, коррупционеров и бандитов, но также сам подсчет голосов прошел с грубейшими нарушениями в условиях непрозрачности и незаконности», — говорится в заявлении политиков.

Днем 5 октября сторонники оппозиции собрались на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. Протесты быстро переросли в столкновения с силовиками. Поводом стала попытка митингующих выломать ворота Белого дома (здание парламента и администрации президента). Милиция оттеснила протестующих от здания, применив водометы и светошумовые гранаты. Сообщалось также о выстрелах. Оппозиционеры стали выламывать брусчатку с тротуаров и закидывать силовиков камнями. Протестующие также начали перекрывать улицы мусорными баками и поджигать их, кидать коктейли Молотова.

К вечеру 5 октября в больницы Бишкека поступили более 100 пострадавших на несанкционированных акциях, из них 40 сотрудников правоохранительных органов. Известно, например, о том, что ранение получил лидер партии «Ата Мекен» Жанар Акаев. При разгоне митинга ему в ногу попал осколок разорвавшейся гранаты. На опубликованных кадрах видно, что с места происшествия его выводят двое мужчин.

Из тюрьмы — на митинг

На фоне протестов президент страны Сооронбай Жээнбеков согласился встретиться с лидерами политических партий. При этом он признал, что подкуп избирателей является проблемой. «Для искоренения подкупа необходимо улучшить экономическое состояние населения. Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью», — сказал он на встрече с главой миссии ОБСЕ. В партии «Биримдик», которая набрала больше всего голосов, заявили, что готовы участвовать в повторном голосовании, если оно будет объявлено. Возникли перебои с сотовой связью. Все это, впрочем, не помогло снять напряжение.

Ближе к ночи протестующие предприняли вторую попытку штурма Белого дома . Ворота протаранили грузовиком, после чего ворвались в здание. Внутри протестующие жгли и громили кабинеты депутатов. Некоторые мародерствовали и выходили из Белого дома с «сувенирами». Другие выбрасывали из окон стопки бумаг. В соцсети протестующие выкладывали фотографии с растоптанными портретами действующего президента Киргизии. Потом в здании возник сильный пожар, из окон повалили клубы дыма.

Позже протестующие пришли к зданию Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ), где в СИЗО содержался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его в июне приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции. Бунтовщики сломали ворота, зашли на территорию и потребовали освободить политика. После переговоров начальство СИЗО вывело Атамбаева из изолятора. Тот под радостные крики сел в машину, ожидается, что он выступит на митинге оппозиции.

На свободу вышли и другие чиновники. Известно, что бунтовщики освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывших депутатов Равшана Джеенбекова и Садыра Жапарова. Последний первым добрался до площади Ала-Тоо. «Конечно, я не думал, что через три с половиной года меня выпустят таким образом. Я надеялся, что все будет законно. Но произошло то, что произошло», — сказал он под бурные овации сторонников.

Бишкек-1 В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий» Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-2 По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-3 Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-6 Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-5 В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-4 Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана» Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-9 По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-8 По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-7 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Сомализация всей страны

Житель Бишкека Нурсултан рассказал «Известиям» о происходящем. «Интернет до сих пор не восстановили, все сидят через VPN. Я лично сижу через домашний Wi-Fi, его не отключали, только мобильный интернет. Как говорят знакомые, протестующие объединились с силовиками и вошли внутрь Белого дома. Хотели новых выборов, а свергли власть », — отмечает житель киргизской столицы. Другой житель Бишкека Искен говорит, что интернет и мобильная связь рааботают.

Октябрьская революция-2 Фото: РИА Новости/Эламан Карымшаков

Директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов напоминает, что за годы независимости в Киргизии уже произошло две революции. «Главная проблема — коррупция. В стране считают, что депутаты работают только на свой карман. Президент не пользуется популярностью. Усугубил ситуацию жесткий карантин, из-за которого замер малый и средний бизнес. Есть запрос на наведение порядка, на «сильную руку». Но удовлетворить этот запрос некому», — говорит эксперт. Он напоминает, что за месяц до парламентских выборов в стране закрыли все оружейные магазины. «Но мы видим, что киргизы обходятся и без оружия. Им достаточно палок и камней», — подчеркивает собеседник.