Протестующие в Киргизии освободили бывшего премьер-министра Исакова

Протестующие в Киргизии освободили из заключения бывшего премьер-министра республики Сапара Исакова. Об этом со ссылкой на его адвоката Замира Жоошева сообщило агентство 24.kg.

Отмечается, что экс-премьер был освобожден из колонии в селе Молдовановка, откуда ранее был освобожден бывший депутат Садыр Жапаров. Также из колонии был освобожден экс-депутат Мээрбек Мискенбаев.

Исков был осужден по факту коррупции в Историческом музее и модернизации ТЭЦ Бишкека на 18 и 15 лет соответственно.

Ранее в ночь на 6 октября участники акций протеста захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, и протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.

Демонстранты требовали освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.