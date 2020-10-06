В Бишкеке протестующие протаранили грузовиками ворота здания госкомитета

Участники акций протеста против результатов парламентских выборов в столице Киргизии, Бишкеке, протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса».

Отмечается, что после этого демонстранты ворвались в здание. Протестующие забрасывали милицию камнями, бутылками с зажигательной смесью. На территории, примыкающей к зданию парламента, горит несколько автомобилей.

Кроме того, ТАСС сообщил, что участники акции намерены освободить находящегося в СИЗО госкомитета бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Атамбаев был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей.

Среди протестующих был младший сын экс-президента Атамбаева, пишет «Интерфакс». Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана».

Помимо этого, участники акции протеста требуют освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находится в колонии недалеко от Бишкека за организацию массовых беспорядков и захват заложника.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что сотовая связь блокируется в центре столицы Киргизии, где проходят столкновения между недовольными итогами парламентских выборов сторонниками проигравших политических партий и милицией.

5 октября в центре киргизской столицы проходят стычки несогласных с итогами парламентских выборов и силовиков. В некоторых местах Бишкека милиция сдает позиции под натиском митингующих. Протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.