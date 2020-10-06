Сотовую связь отключили в месте акций протеста в Бишкеке

Сотовая связь блокируется в центре столицы Киргизии — Бишкеке, где вечером 5 октября начались столкновения между недовольными итогами парламентских выборов сторонниками проигравших политических партий и милицией.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, связь в центре города отключена полностью, люди даже не могут вызвать скорую медицинскую помощь пострадавшим.

При этом в социальных сетях распространяются призывы к местным жителям соседних с центральной площадью домов отключить пароли у домашнего Wi-Fi-соединения и дать возможность протестующим воспользоваться доступом в интернет.

5 октября в центре киргизской столицы проходят стычки несогласных с итогами парламентских выборов и силовиков. В некоторых местах Бишкека милиция сдает позиции под натиском митингующих. Протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.

К разгону протестующих в киргизской столице подключились сотрудники спецназа. Силовики применили против участников митинга резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие оказали сопротивление, бросая в сотрудников МВД камни. По последним данным, число пострадавших достигло 130 человек.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.