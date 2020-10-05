Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

Число пострадавших в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями в столице Киргизии увеличилось до 130 человек. Об этом ТАСС сообщили в минздраве республики в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы, среди них есть сотрудники правоохранительных органов. Также сообщается, что несколько десятков человек отказались от госпитализации, получив медицинскую помощь.

5 октября в центре киргизской столицы проходят стычки несогласных с итогами парламентских выборов и силовиков. В некоторых местах Бишкека милиция сдает позиции под натиском митингующих. Протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.

К разгону протестующих в киргизской столице подключились сотрудники спецназа. Силовики применили против участников митинга резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие оказали сопротивление, бросая в сотрудников МВД камни.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.