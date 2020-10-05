Спецназ начал разгон митинга в Бишкеке против итогов выборов в парламент Киргизии

Спецподразделения МВД Киргизии начали разгон митинга в центре Бишкека. Участники акции выступают против итогов выборов в парламент страны, передает ТАСС 5 октября.

Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывают сопротивление, бросая в сотрудников МВД камни. Они также разбирают брусчатку и готовятся к столкновениям с правоохранителями.

Ранее в этот же день в ОБСЕ положительно оценили работу ЦИК республики по организации выборов.

Как сообщила в понедельник на брифинге в Бишкеке председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, избирательная комиссия получила данные о нарушениях на 31 избирательном участке в ходе выборов. Она добавила, что по каждому случаю будет проведена проверка.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. На места в парламенте претендовали 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии, партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.