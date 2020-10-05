В ходе протестов в Бишкеке пострадали 16 человек

В ходе протестов в Бишкеке после столкновений с сотрудниками правоохранительных органов пострадали 16 человек. Об этом в понедельник, 5 октября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Киргизии.

«В настоящий момент в больницы города поступили 16 пострадавших, им оказывается помощь», — указал собеседник агентства.

Как сообщает корреспондент издания, по всему центру киргизской столицы продолжаются стычки несогласных с итогами парламентских выборов и силовиков. В некоторых местах Бишкека милиция сдает позиции под натиском митингующих. Протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.

По данным «Интерфакса», пока не установлено, сколько среди пострадавших представителей силовых структур и митингующих.

Ранее в понедельник сообщалось, что к разгону протестующих в киргизской столице подключились сотрудники спецназа. Силовики применили против участников митинга резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказали сопротивление, бросая в сотрудников МВД камни. Они также разобрали брусчатку.

В этот же день в ОБСЕ положительно оценили работу ЦИК республики по организации выборов.

Как сообщила в понедельник на брифинге в Бишкеке председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, избирательная комиссия получила данные о нарушениях на 31 избирательном участке в ходе выборов. Она добавила, что по каждому случаю будет проведена проверка.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии, партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.