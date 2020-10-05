 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Мечта против движения: кто победит на парламентских выборах в Грузии

Страсти накаляются, активисты дерутся в предгорьях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Мечта против движения: кто победит на парламентских выборах в Грузии
2020-10-01 18:02:18">
2020-10-01 18:02:18
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

31 октября в Грузии выберут новый парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили рассчитывает победить в третий раз подряд. Главная оппозиционная сила — Единое национальное движение Михаила Саакашвили. Бывший президент уже объявил, что в случае успеха займет пост главы правительства. «Известия» разбирались в ситуации.

Дух изгнанья: парламент Грузии усложнил жителям страны выезд в ЕС
Европа устала от грузинских нелегалов

Мечта с короной

Фаворит парламентских выборов — «Грузинская мечта». До этого партия побеждала в кампаниях 2012 и 2016 годов, а теперь рассчитывает на третий успех подряд. Победа станет беспрецедентной для страны — «Союз граждан Грузии» (СГГ) Эдуарда Шеварднадзе и Единое национальное движение Михаила Саакашвили занимали первое место на парламентских выборах только по два раза.

Лидер «Грузинской мечты» олигарх Бидзина Иванишвили обещает придерживаться прозападного внешнеполитического курса. «Мы выбираем европейский и евро-атлантический путь, должны быть ближе к НАТО. Я благодарю западных друзей, которые годами поддерживали Грузию и грузинский народ, благодарю Евросоюз, стратегического партнера Соединенные Штаты Америки», — отметил он на церемонии представления мажоритариев.

Мечта против движения

Председатель и основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (в центре)

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО
Как это скажется на ходе обострившегося нагорнокарабахского конфликта

Олигарх обещает также «использовать все рычаги» для объединения страны. «Мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения мы вернем к себе наших абхазских и осетинских братьев», — говорит Иванишвили, хотя не уточняет, как именно собирается добиться объединения.

Главными достижениями лидер «Грузинской мечты» считает стабилизацию внутриполитической обстановки и победу над коронавирусом. «Страна избежала больших потрясений. Мы внесли вклад в то, что Грузию называют зеленой зоной, свободной от вируса. Кризис показал, что бразды правления в надежных руках», — подчеркивает он.

Эпидемиологическая обстановка в Грузии действительно лучше, чем у соседей. В стране 6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, в Азербайджане более 40 тыс. заболевших, в Армении — более 50 тыс. Успеху способствовало введение режима жесткой изоляции. Оппозиция пыталась сорвать карантин, проводя митинги и массовые сборища под предлогом раздачи масок, но существенно эти выступления на ситуацию не повлияли.

Ударился в бега: почему Саакашвили решил переехать из Украины в Грузию
В Тбилиси бывшему президенту грозят тюрьмой

Побег из Украины

Сложности «Грузинской мечте» создает новая избирательная система. Раньше граждане Грузии выбирали равное число депутатов по партийным спискам и в одномандатных мажоритарных округах. Теперь выборы пройдут по новой формуле: 120 депутатов выберут по партийным спискам, только 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партий в парламент снижен до 1% (прежде было 3%). Считается, изменения выгодны оппозиции. Раньше «Грузинская мечта» могла добрать необходимые голоса среди мажоритарщиков, теперь это сделать сложнее.

Другая проблема — тяжелое экономическое положение. Согласно данным Национальной службы статистики, 19,5% граждан находятся за абсолютной чертой бедности. Безработицу и рост цен избиратели называют главными проблемами. Усугубил ситуацию карантин. Самый тяжелый удар пришелся на туристическую отрасль, которая за семь месяцев с начала года недополучила $1,4 млрд. Считается, что к докризисным показателям республика вернется только в 2022 году.

Мечта против движения
денежные купюры с изображением председателя и основателя правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
Фото: РИА Новости/Стрингер

Главный оппонент «Грузинской мечты» — Единое национальное движение (ЕНД) Михаила Саакашвили. Сам бывший президент давно покинул страну, на родине ему предъявлен ряд обвинений по нашумевшим делам, его обвиняют в том числе в растрате бюджетных средств и разгоне акции оппозиции в Тбилиси в 2007 году. Саакашвили давно обосновался на Украине, где возглавляет Исполнительный комитет реформ.

Накануне грузинских выборов он, однако, объявил о возвращении домой. Соратники тут же решили, что в случае успеха именно Саакашвили займет должность главы правительства. Но дальше слов дело у бывшего президента не пошло. Попыток вернуться на родину он не предпринял. Окончательно запутал избирателей, когда сообщил, что готов стать премьер-министром только на два года. После этого якобы снова вернется на Украину.

«Антироссийская карта открывает ему многие двери»
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе — о карьерном росте Михаила Саакашвили на Украине и кризисе в отношениях с Киевом и Москвой

Вторая по влиятельности оппозиционная политсила — «Европейская Грузия» (ЕГ). Партия отклонила предложение Саакашвили об объединении с ЕНД. «Эта идея была изначально неприемлема… Было бы разумно договориться по мажоритарным кандидатам, то есть ЕГ и НД оставались бы конкурирующими партиями по пропорциональной системе выборов, а в мажоритарной части координировали бы свои действия. Но ЕНД не согласилось», — заявил лидер ЕГ Гига Бокерия. Партия в своей предвыборной агитации упирает на вопросы экономики: обещает снизить налоги, создать 100 тыс. рабочих мест, в два раза увеличить пенсии.

Битва за процент

«Грузинская мечта» лидирует во всех соцопросах, в том числе проведенных по заказу оппозиционных телеканалов. Согласно опубликованным данным, ГМ набирает от 33 до 55%. Прогнозируемый результат ЕНД — 16–19%, «Европейская Грузия» получает 5%.

В регионах ситуация накаляется. 28 сентября в селе Садахло в ногу ранили активиста «Европейской Грузии». Инцидент произошел, когда мужчина расклеивал предвыборные плакаты. Днем позже массовая драка произошла в предгорном регионе Квемо Картли. В результате потасовки пострадали несколько человек, двух активистов госпитализировали.

Мечта против движения
флаги грузии и ес
Фото: ТАSS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
Кавказские маневры: как Грузия добивается вступления в НАТО
Альянс строит в пригороде Тбилиси командный пункт

Эксперты считают, что «Грузинская мечта» одержит убедительную победу. «Иванишвили доминирует в грузинской политике. Его фигура устраивает посольства Великобритании и США, представительство НАТО. Поэтому принципиально расклад сил после выборов не изменится. Глобальные изменения политического ландшафта могли бы произойти, если бы в страну попытался вернуться Саакашвили. Но у него дальше заявлений дело не пошло. А новых знаковых персон в оппозиции нет», — говорит «Известиям» политолог Артур Атаев.

Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что «Грузинской мечте» важно не просто победить, а получить большинство голосов. В этом случае партия сможет самостоятельно сформировать правительство. «Если большинство набрать не удастся, то придется вступать в коалицию, и тут партия Иванишвили может оказаться в одиночестве. Объединение с Единым национальным движением и «Европейской Грузией» невозможно из-за многолетнего антагонизма», — говорит эксперт. Он не исключает уличных выступлений после подсчета голосов. «Проигрыш третьих парламентских выборов подряд для сторонников Саакашвили будет чувствительным, поэтому они могут пойти на обострение», — говорит эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020