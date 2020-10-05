Мечта против движения: кто победит на парламентских выборах в Грузии

31 октября в Грузии выберут новый парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили рассчитывает победить в третий раз подряд. Главная оппозиционная сила — Единое национальное движение Михаила Саакашвили. Бывший президент уже объявил, что в случае успеха займет пост главы правительства. «Известия» разбирались в ситуации.

Мечта с короной

Фаворит парламентских выборов — «Грузинская мечта». До этого партия побеждала в кампаниях 2012 и 2016 годов, а теперь рассчитывает на третий успех подряд. Победа станет беспрецедентной для страны — «Союз граждан Грузии» (СГГ) Эдуарда Шеварднадзе и Единое национальное движение Михаила Саакашвили занимали первое место на парламентских выборах только по два раза.

Лидер «Грузинской мечты» олигарх Бидзина Иванишвили обещает придерживаться прозападного внешнеполитического курса. «Мы выбираем европейский и евро-атлантический путь, должны быть ближе к НАТО. Я благодарю западных друзей, которые годами поддерживали Грузию и грузинский народ, благодарю Евросоюз, стратегического партнера Соединенные Штаты Америки», — отметил он на церемонии представления мажоритариев.

Мечта против движения Председатель и основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили (в центре) Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Олигарх обещает также «использовать все рычаги» для объединения страны . «Мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения мы вернем к себе наших абхазских и осетинских братьев », — говорит Иванишвили, хотя не уточняет, как именно собирается добиться объединения.

Главными достижениями лидер «Грузинской мечты» считает стабилизацию внутриполитической обстановки и победу над коронавирусом. «Страна избежала больших потрясений. Мы внесли вклад в то, что Грузию называют зеленой зоной, свободной от вируса. Кризис показал, что бразды правления в надежных руках», — подчеркивает он.

Эпидемиологическая обстановка в Грузии действительно лучше, чем у соседей. В стране 6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, в Азербайджане более 40 тыс. заболевших, в Армении — более 50 тыс. Успеху способствовало введение режима жесткой изоляции. Оппозиция пыталась сорвать карантин, проводя митинги и массовые сборища под предлогом раздачи масок, но существенно эти выступления на ситуацию не повлияли.

Побег из Украины

Сложности «Грузинской мечте» создает новая избирательная система. Раньше граждане Грузии выбирали равное число депутатов по партийным спискам и в одномандатных мажоритарных округах. Теперь выборы пройдут по новой формуле: 120 депутатов выберут по партийным спискам, только 30 — по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партий в парламент снижен до 1% (прежде было 3%). Считается, изменения выгодны оппозиции. Раньше «Грузинская мечта» могла добрать необходимые голоса среди мажоритарщиков, теперь это сделать сложнее.

Другая проблема — тяжелое экономическое положение. Согласно данным Национальной службы статистики, 19,5% граждан находятся за абсолютной чертой бедности. Безработицу и рост цен избиратели называют главными проблемами. Усугубил ситуацию карантин. Самый тяжелый удар пришелся на туристическую отрасль, которая за семь месяцев с начала года недополучила $1,4 млрд. Считается, что к докризисным показателям республика вернется только в 2022 году.

Мечта против движения Фото: РИА Новости/Стрингер

Главный оппонент «Грузинской мечты» — Единое национальное движение (ЕНД) Михаила Саакашвили. Сам бывший президент давно покинул страну, на родине ему предъявлен ряд обвинений по нашумевшим делам, его обвиняют в том числе в растрате бюджетных средств и разгоне акции оппозиции в Тбилиси в 2007 году. Саакашвили давно обосновался на Украине, где возглавляет Исполнительный комитет реформ.

Накануне грузинских выборов он, однако, объявил о возвращении домой. Соратники тут же решили, что в случае успеха именно Саакашвили займет должность главы правительства. Но дальше слов дело у бывшего президента не пошло. Попыток вернуться на родину он не предпринял. Окончательно запутал избирателей, когда сообщил, что готов стать премьер-министром только на два года. После этого якобы снова вернется на Украину.

Вторая по влиятельности оппозиционная политсила — «Европейская Грузия» (ЕГ). Партия отклонила предложение Саакашвили об объединении с ЕНД . «Эта идея была изначально неприемлема… Было бы разумно договориться по мажоритарным кандидатам, то есть ЕГ и НД оставались бы конкурирующими партиями по пропорциональной системе выборов, а в мажоритарной части координировали бы свои действия. Но ЕНД не согласилось», — заявил лидер ЕГ Гига Бокерия. Партия в своей предвыборной агитации упирает на вопросы экономики: обещает снизить налоги, создать 100 тыс. рабочих мест, в два раза увеличить пенсии.

Битва за процент

«Грузинская мечта» лидирует во всех соцопросах, в том числе проведенных по заказу оппозиционных телеканалов. Согласно опубликованным данным, ГМ набирает от 33 до 55%. Прогнозируемый результат ЕНД — 16–19%, «Европейская Грузия» получает 5%.

В регионах ситуация накаляется. 28 сентября в селе Садахло в ногу ранили активиста «Европейской Грузии». Инцидент произошел, когда мужчина расклеивал предвыборные плакаты. Днем позже массовая драка произошла в предгорном регионе Квемо Картли. В результате потасовки пострадали несколько человек, двух активистов госпитализировали.

Мечта против движения Фото: ТАSS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Эксперты считают, что «Грузинская мечта» одержит убедительную победу. «Иванишвили доминирует в грузинской политике. Его фигура устраивает посольства Великобритании и США, представительство НАТО. Поэтому принципиально расклад сил после выборов не изменится. Глобальные изменения политического ландшафта могли бы произойти, если бы в страну попытался вернуться Саакашвили. Но у него дальше заявлений дело не пошло. А новых знаковых персон в оппозиции нет», — говорит «Известиям» политолог Артур Атаев.