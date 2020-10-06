Протестующие в Киргизии освободили из тюрьмы экс-депутата Жапарова

В Киргизии на фоне протестов из-за результатов парламентских выборов был освобожден бывший депутат Садыр Жапаров. Как пишет издание vesti.kg, экс-депутат уже прибыл на центральную площадь Бишкека.

Отмечается, что Жапаров вышел из исправительной колонии в селе Молдовановка, где отбывал срок наказания.

Сторонники встретили бывшего депутата криками «Садыр — президент!». Пока из-за ликования толпы Жапаров не может выступить, он просит собравшихся предоставить ему слово.

Жапаров был осужден за организацию митинга в киргизском Караколе в 2013 году и захват в заложники тогдашнего губернатора региона Эмилбека Каптагаева. Весной 2019 года Верховный суд Киргизии сократил его срок до 10 лет.

Ранее в ночь на 6 октября участники акций протеста захватили здание Белого дома, где располагаются парламент и администрация президента Киргизии, и протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.

Демонстранты требовали освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. Около 2:00 бывшего президента вывели из СИЗО сами сотрудники спецслужбы.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.