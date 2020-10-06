Митингующие в Бишкеке ворвались в здание парламента

Участники проходящей в Бишкеке акции протеста несогласных с итогами парламентских выборов в Киргизии захватили здание парламента страны. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 6 октября.

После двухчасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов группы митингующих сумели прорваться на огороженную территорию возле здания, в котором также располагается администрация президента Киргизии.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей. Сейчас внутри никого нет.

5 октября в центре киргизской столицы проходят стычки несогласных с итогами парламентских выборов и силовиков. В некоторых местах Бишкека милиция сдает позиции под натиском митингующих. Протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки. Сообщалось, что к разгону протестующих в киргизской столице подключились сотрудники спецназа.

Силовики применили против участников митинга резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие оказали сопротивление, бросая в сотрудников МВД камни.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.