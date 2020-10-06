Протестующие освободили экс-президента Киргизии Атамбаева из СИЗО

Осужденный за коррупцию бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в ночь на вторник, 6 октября, освобожден из СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, где находился более года. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса».

По его словам, Атамбаева к протестующим, порвавшимся на территорию госкомитета, вывели сами сотрудники спецслужб.

Ранее в ночь на 6 октября участники акций протеста против результатов парламентских выборов в столице Киргизии, Бишкеке, протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны.

Демонстранты требовали освободить Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей.

Среди протестующих был младший сын экс-президента Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана».

Помимо этого, участники акции протеста требуют освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находится в колонии недалеко от Бишкека за организацию массовых беспорядков и захват заложника.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть 7-процентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.