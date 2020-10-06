Протестующие в Киргизии захватили здание правительства страны

Жители Киргизии, протестующие против результатов парламентских выборов, захватили здание правительства страны. Об этом 6 октября сообщил сотрудник аппарата кабмина.

По его словам, сотрудники аппарата утром пришли на работу, однако занявшие здание люди отказались их пропустить, передает ТАСС.

«Несколько десятков человек из числа митингующих захватили здание Дома правительства и не никого в него не впускают», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в этот день сообщалось, что протестующие на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались внутрь. Позднее митингующие захватили мэрию киргизской столицы.

Также утром во вторник и.о. генпрокурора республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии. В свою очередь президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что допускает такую возможность.

5 октября в Бишкеке начали протестовать сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших в голосовании. Митингующие требуют провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий, претендовавших на 120 мест. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.