В Бишкеке в ходе протестов пострадали 190 сотрудников милиции

В результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов в столице Киргизии пострадали 190 милиционеров. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает Республиканский центр по предупреждению пыток в своем Facebook.

«По предоставленной информации дежурной части ГУВД г. Бишкек примерное количество пострадавших сотрудников милиции по столице составляет около 190 человек, из которых шесть находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сожжено четыре спецмашины и шесть спецмашин разбито», — отметили в центре.

Также сообщается, что в ходе беспорядков был полностью сожжен усиленный пункт медицинской помощи, расположенный на площади Ала-Тоо.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли набрать минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания не только парламента и мэрии города, но и общественной телерадиокомпании. Протестующие также освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшие после парламентских выборов в стране протесты попыткой захвата власти. Он сообщил, что предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты. Также глава Киргизии призвал лидеров политических партий страны успокоить своих сторонников.

В свою очередь представитель оппозиционной национал-патриотической партии Киргизии «Чон казат» Максат Мамытканов заявил о планах оппозиционных сил республики отстранить от должности Жээнбекова.

Еще один оппозиционер, но уже представляющий партию «Мекенчил» заявил, что оппозиция выдвинет на пост премьер-министра экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Политика в ходе протестов минувшей ночью освободили из тюрьмы, где тот отбывал срок за захват заложников в ходе массовых беспорядков 2013 года