Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась

Россия не собирается вмешиваться в киргизский политический кризис, а угрозы для двусторонних отношений и членства Бишкека в ЕАЭС нет, заявили «Известиям» в Совете Федерации. В республике продолжаются протесты из-за итогов парламентских выборов — демонстранты захватили большинство госучреждений. Но 7 октября стал очевиден раскол внутри самой оппозиции : создано два координационных совета и два кандидата борются за пост премьера. Их сторонники организовали трехтысячный митинг у Дома правительства и едва не начали потасовку. Жители Бишкека рассказали «Известиям», что по ночам в городе продолжаются мародерства, но добровольцы, не входящие ни в одну из партий, стараются их пресекать.

Конкуренция

Еще 6 октября оппозиция не исключила, что потребует от президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Вечером 7-го числа часть депутатов от партии «Ата-Мекен» инициировала начало процедуры импичмента.

Но чтобы ее провести, требуется поддержка двух третей всех парламентариев — 80 из 120 голосов . В действующем парламенте шестого созыва представители близкой к Жээнбекову партии СДПК занимают лишь 38 мест. У оппозиции — 53. К ним готова присоединиться и ранее входившая в правящую коалицию партия «Ата-Мекен» (11 мест). Однако разделение и при голосовании за отставку главы государства будет происходить не по партийному признаку, а по принципу «юг–север» — «южане» традиционно поддерживают Жээнбекова.

Разделяйся и властвуй_1 Народные дружинники дежурят у здания мэрии города Бишкек Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Сам лидер страны в своем третьем обращении к нации заявил, что готов к политическому диалогу, однако «до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров». Президент отметил, что не стал подписывать указ о введении ЧП, поскольку «это привело бы к столкновениям». По данным минздрава Киргизии, в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 768 человек, один погиб.

— Я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание Белого дома . В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это, — заявил Жээнбеков.

Разделяйся и властвуй_2 Сгоревший автомобиль у здания парламента Киргизии в Бишкеке Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO

Он обратился к лидерам политических партий с призывом остановить сторонников, которые продолжают уличные акции. Президент также сообщил, что в регионах было немало желающих выступить на митингах в поддержку действующего главы государства, но он попросил их не делать этого . «Потому что в эти дни мы воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ», — пояснил киргизский лидер.

Накануне должно было пройти заседание парламента — единственного органа власти, который сейчас может вернуть ситуацию в легитимное поле. Однако оно не состоялось — не было кворума. В отставку подали глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

6 октября около 30–40 депутатов собрались в гостинице «Достук» и утвердили кандидатуру политика Садыра Жапарова в качестве врио премьер-министра. Протестующие как раз освободили его из тюрьмы в ходе митингов в ночь на 6 октября вместе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Разделяйся и властвуй_4 Протестующие против итогов парламентских выборов во время митинга на площади Ала-Тоо Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

До 9 вечера 7 октября у Дома правительства в Бишкеке проходили митинги сторонников Садыра Жапарова и его конкурента за пост премьер-министра, представителя партии «Ата-Мекен» Тилека Токтогазиева. Между их участниками начинались потасовки, однако дружинники пресекли драки.

На митинге, по данным портала 24.kg, собралось 3–4 тыс. человек.

Сторонники Жапарова требуют от депутатов собрать кворум, согласовать его кандидатуру и дать поработать два месяца, чтобы «навести порядок». Сам политик уже дает пресс-конференции, на которых провозглашает себя действующим премьером. На одной из них он заявил, что Жээнбеков должен сам сложить полномочия и уйти.

Грабят «скорые»

Группы протестующих — порядка 150–200 человек — также окружили здания государственных каналов, нацбанка и генпрокуратуры. Пришли митингующие и к зданию мэрии Бишкека , чтобы потребовать скорее назначить нового мэра, который разберется с беспорядками и грабежами в столице. Накануне градоначальник Азиз Суракматов подал в отставку.

Разделяйся и властвуй_3 На заседании Народного координационного совета (НКС) Киргизии с участием лидеров 13 политических партий, собравшихся для избрания нового премьер-министра в Доме правительства Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

— У Дома правительства дежурят волонтеры, в основном молодежь. Они подчеркивают, что не поддерживают какую-либо партию и требуют люстраций и проведения новых выборов. Вчера ночью были столкновения между дружинниками и мародерами . Некоторые жители города снимали с машин номера, чтобы было легче перемещаться и мародерствовать, но добровольцы перегородили им въезд в район Дома правительства и не дали подобраться к резиденции президента, — рассказал «Известиям» житель Бишкека Аскер.

Разделяйся и властвуй_6 Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии, комендант Бишкека Курсан Асанов Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

По его словам, закрыты только крупные ТЦ, небольшие сетевые магазины и аптеки работают. Пока в ходе грабежей пострадали в основном госучреждения, из частных только один ресторан.

Мародеры также захватили шесть машин скорой помощи столицы и украли всё оборудование. Захвату подверглись и крупные предприятия, в частности, золоторудные месторождения Джеруй, Иштамберды, Джамгыр, Терексай и другие. Приостановлены работы на месторождении Бозымчак.

Нет оснований

Президент РФ Владимир Путин 7 октября заявил, что происходящие в Киргизии протесты не могут не вызывать беспокойства, и отметил, что в Москве надеются на мирное разрешение конфликта.

РФ не видит никаких оснований для вмешательства в политическую ситуацию в Киргизии, пока запросов военной поддержки для подавления беспорядков из Бишкека не поступало, заявил «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

— Я не вижу никаких оснований для такого обращения со стороны президента Жээнбекова, я считаю, что происходящее — внутреннее дело Кыргызстана и страна должна справляться с ситуацией сама, — подчеркнул парламентарий.

Разделяйся и властвуй_5 Укрепление ворот у Дома правительства Киргизии Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Он также отметил: причин говорить о возможном удалении республики от России в связи с протестами нет. Все представители киргизского общества, по словам сенатора, понимают: РФ — важный торгово-экономический партнер, участие Бишкека в ЕАЭС имеет очевидные плюсы, которые никто не захочет перечеркивать.

— Поэтому нашим двусторонним отношениям я угрозы не вижу . Если, конечно, им не будет мешать третья сторона, а такие попытки мы сейчас, к сожалению, наблюдаем, — сказал политик.

Даже в случае давления на Сооронбая Жээнбекова он вряд ли станет обращаться к России за поддержкой, пояснил «Известиям» старший научный сотрудник РИСИ Аждар Куртов. К тому же, уточнил эксперт, у Жээнбекова нет для этого правовой основы: на двустороннем уровне у РФ и Киргизии нет документов, которые обяжут Москву вмешаться.

Бишкек-1 В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий» Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-2 По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-3 Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-6 Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-5 В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-4 Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана» Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-9 По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-8 По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-7 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

— В уставе ОДКБ такая процедура предусмотрена, но, во-первых, должно поступить обращение. Второе, ОДКБ — это коллективная организация, то есть нужно согласование от всех участников . В нынешней ситуации вряд ли некоторые страны пойдут на подобного рода шаг, например, Белоруссия, в свое время укрывшая у себя беглого президента Курманбека Бакиева, — подчеркнул эксперт.

По словам старшего научного сотрудника центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислава Притчина, кризис в Киргизии еще далек от своего завершения.

— На юге республики, в Оше, звучат призывы к отделению от севера. Это раскол, который еще сильнее углубился по итогам парламентских выборов , когда порог прошли только четыре южные партии, — сказал он.