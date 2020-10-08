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Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась

При этом митингующие продолжают требовать отставки президента и захватывать госучреждения
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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Разделяйся и властвуй: оппозиция в Бишкеке раскололась
2020-10-07 19:54:25">
2020-10-07 19:54:25
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Россия не собирается вмешиваться в киргизский политический кризис, а угрозы для двусторонних отношений и членства Бишкека в ЕАЭС нет, заявили «Известиям» в Совете Федерации. В республике продолжаются протесты из-за итогов парламентских выборов — демонстранты захватили большинство госучреждений. Но 7 октября стал очевиден раскол внутри самой оппозиции: создано два координационных совета и два кандидата борются за пост премьера. Их сторонники организовали трехтысячный митинг у Дома правительства и едва не начали потасовку. Жители Бишкека рассказали «Известиям», что по ночам в городе продолжаются мародерства, но добровольцы, не входящие ни в одну из партий, стараются их пресекать.

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Конкуренция

Еще 6 октября оппозиция не исключила, что потребует от президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Вечером 7-го числа часть депутатов от партии «Ата-Мекен» инициировала начало процедуры импичмента.

Но чтобы ее провести, требуется поддержка двух третей всех парламентариев — 80 из 120 голосов. В действующем парламенте шестого созыва представители близкой к Жээнбекову партии СДПК занимают лишь 38 мест. У оппозиции — 53. К ним готова присоединиться и ранее входившая в правящую коалицию партия «Ата-Мекен» (11 мест). Однако разделение и при голосовании за отставку главы государства будет происходить не по партийному признаку, а по принципу «юг–север» — «южане» традиционно поддерживают Жээнбекова.

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Народные дружинники дежурят у здания мэрии города Бишкек

Народные дружинники дежурят у здания мэрии города Бишкек

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Сам лидер страны в своем третьем обращении к нации заявил, что готов к политическому диалогу, однако «до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров». Президент отметил, что не стал подписывать указ о введении ЧП, поскольку «это привело бы к столкновениям». По данным минздрава Киргизии, в ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 768 человек, один погиб.

Я не стал подвергать риску человеческие жизни и не отдавал команду применять силу против тех, кто ворвался в здание Белого дома. В те дни также поступали настоятельные предложения по силовому подавлению протестующих. Я категорически не принял это, — заявил Жээнбеков.

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Сгоревший автомобиль у здания парламента Киргизии в Бишкеке

Сгоревший автомобиль у здания парламента Киргизии в Бишкеке

Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO
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Он обратился к лидерам политических партий с призывом остановить сторонников, которые продолжают уличные акции. Президент также сообщил, что в регионах было немало желающих выступить на митингах в поддержку действующего главы государства, но он попросил их не делать этого. «Потому что в эти дни мы воочию убедились в том, насколько опасно разделять народ», — пояснил киргизский лидер.

Накануне должно было пройти заседание парламента — единственного органа власти, который сейчас может вернуть ситуацию в легитимное поле. Однако оно не состоялось — не было кворума. В отставку подали глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

6 октября около 30–40 депутатов собрались в гостинице «Достук» и утвердили кандидатуру политика Садыра Жапарова в качестве врио премьер-министра. Протестующие как раз освободили его из тюрьмы в ходе митингов в ночь на 6 октября вместе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

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Протестующие против итогов парламентских выборов во время митинга на площади Ала-Тоо

Протестующие против итогов парламентских выборов во время митинга на площади Ала-Тоо

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

До 9 вечера 7 октября у Дома правительства в Бишкеке проходили митинги сторонников Садыра Жапарова и его конкурента за пост премьер-министра, представителя партии «Ата-Мекен» Тилека Токтогазиева. Между их участниками начинались потасовки, однако дружинники пресекли драки.

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На митинге, по данным портала 24.kg, собралось 3–4 тыс. человек.

Сторонники Жапарова требуют от депутатов собрать кворум, согласовать его кандидатуру и дать поработать два месяца, чтобы «навести порядок». Сам политик уже дает пресс-конференции, на которых провозглашает себя действующим премьером. На одной из них он заявил, что Жээнбеков должен сам сложить полномочия и уйти.

Грабят «скорые»

Группы протестующих — порядка 150–200 человек — также окружили здания государственных каналов, нацбанка и генпрокуратуры. Пришли митингующие и к зданию мэрии Бишкека, чтобы потребовать скорее назначить нового мэра, который разберется с беспорядками и грабежами в столице. Накануне градоначальник Азиз Суракматов подал в отставку.

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На заседании Народного координационного совета (НКС) Киргизии с участием лидеров 13 политических партий, собравшиеся для избрания нового премьер-министра в Доме правительства

На заседании Народного координационного совета (НКС) Киргизии с участием лидеров 13 политических партий, собравшихся для избрания нового премьер-министра в Доме правительства

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

У Дома правительства дежурят волонтеры, в основном молодежь. Они подчеркивают, что не поддерживают какую-либо партию и требуют люстраций и проведения новых выборов. Вчера ночью были столкновения между дружинниками и мародерами. Некоторые жители города снимали с машин номера, чтобы было легче перемещаться и мародерствовать, но добровольцы перегородили им въезд в район Дома правительства и не дали подобраться к резиденции президента, — рассказал «Известиям» житель Бишкека Аскер.

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Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии, комендант Бишкека Курсан Асанов

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии, комендант Бишкека Курсан Асанов

Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

По его словам, закрыты только крупные ТЦ, небольшие сетевые магазины и аптеки работают. Пока в ходе грабежей пострадали в основном госучреждения, из частных только один ресторан.

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Мародеры также захватили шесть машин скорой помощи столицы и украли всё оборудование. Захвату подверглись и крупные предприятия, в частности, золоторудные месторождения Джеруй, Иштамберды, Джамгыр, Терексай и другие. Приостановлены работы на месторождении Бозымчак.

Нет оснований

Президент РФ Владимир Путин 7 октября заявил, что происходящие в Киргизии протесты не могут не вызывать беспокойства, и отметил, что в Москве надеются на мирное разрешение конфликта.

РФ не видит никаких оснований для вмешательства в политическую ситуацию в Киргизии, пока запросов военной поддержки для подавления беспорядков из Бишкека не поступало, заявил «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Я не вижу никаких оснований для такого обращения со стороны президента Жээнбекова, я считаю, что происходящее — внутреннее дело Кыргызстана и страна должна справляться с ситуацией сама, — подчеркнул парламентарий.

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Укрепление ворот у Дома правительства Киргизии

Укрепление ворот у Дома правительства Киргизии

Фото: ТАСС/Михаил Егиков
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Он также отметил: причин говорить о возможном удалении республики от России в связи с протестами нет. Все представители киргизского общества, по словам сенатора, понимают: РФ — важный торгово-экономический партнер, участие Бишкека в ЕАЭС имеет очевидные плюсы, которые никто не захочет перечеркивать.

— Поэтому нашим двусторонним отношениям я угрозы не вижу. Если, конечно, им не будет мешать третья сторона, а такие попытки мы сейчас, к сожалению, наблюдаем, — сказал политик.

Даже в случае давления на Сооронбая Жээнбекова он вряд ли станет обращаться к России за поддержкой, пояснил «Известиям» старший научный сотрудник РИСИ Аждар Куртов. К тому же, уточнил эксперт, у Жээнбекова нет для этого правовой основы: на двустороннем уровне у РФ и Киргизии нет документов, которые обяжут Москву вмешаться.

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Бишкек
В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Бишкек
По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Бишкек
Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Бишкек
Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Бишкек
В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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Бишкек
Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана»
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Бишкек
Бишкек
В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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Бишкек
По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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Бишкек
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
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В уставе ОДКБ такая процедура предусмотрена, но, во-первых, должно поступить обращение. Второе, ОДКБ — это коллективная организация, то есть нужно согласование от всех участников. В нынешней ситуации вряд ли некоторые страны пойдут на подобного рода шаг, например, Белоруссия, в свое время укрывшая у себя беглого президента Курманбека Бакиева, — подчеркнул эксперт.

По словам старшего научного сотрудника центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислава Притчина, кризис в Киргизии еще далек от своего завершения.

На юге республики, в Оше, звучат призывы к отделению от севера. Это раскол, который еще сильнее углубился по итогам парламентских выборов, когда порог прошли только четыре южные партии, — сказал он.

Эксперт также уточнил: опыт предыдущих лет показывает, как непросто восстановить вертикаль власти после подобного рода потрясений. После революции 2010 года Бишкек долго дискутировал с руководством Оша, чтобы выстроить отношения, и юг смог добиться определенной автономии.

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