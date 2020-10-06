Кочевые фигуры: РФ призвала все стороны киргизского протеста к миру

Россия призывает киргизское общество к мирному решению политического кризиса. При этом Москва считает происходящее в Бишкеке внутренним делом самой республики и не будет вмешиваться. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме . Сами протестующие 6 октября смогли добиться главного — ЦИК Киргизии признала состоявшиеся 4 октября парламентские выборы недействительными, и в течение двух недель назначит новые . Под контролем демонстрантов в Бишкеке остаются Белый дом и мэрия. Очевидцы рассказали «Известиям», что обстановка в столице успокоилась, людей на улицах практически нет . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что волнения на деле вызваны противостоянием «северян» и «южан» — в парламент не прошли партии северных областей. Потому юг не поддерживает митингующих.

Степной парламентаризм

Вечером 5 октября шеститысячная толпа заняла центральную площадь Бишкека — Ала-Тоо, к шести часам она подошла к воротам Белого дома, где заседает парламент, а также администрация президента, правительство, столичная мэрия и Генпрокуратура. Начались столкновения с силовиками, охранявшими объект. По данным СМИ, против митингующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Те в ответ кидали в полицейских камни, а также сожгли одну патрульную машину.

По данным представителей минздрава республики, пострадали как минимум 590 человек, из них 150 госпитализированы, один погиб.

Кочевые фигуры Сотрудники правоохранительных органов и участники акции протеста в Бишкеке Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

К 10 часам вечера протестующие вошли в Белый дом, он до сих пор находится под их контролем. После этого толпа направилась в сторону Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) с тем, чтобы освободить из СИЗО экс-президента (2011–2017) Алмазбека Атамбаева. Политик был вызволен, он присоединился к демонстрантам на площади Ала-Тоо .

Как рассказали «Известиям» жители Бишкека, протесты продолжались всю ночь, однако 6 октября на улицах остались только малочисленные группы активистов оппозиции по типу дружинников — они следят за соблюдением порядка.

Кочевые фигуры Участники акции протеста у здания Белого дома в Бишкеке, 5 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

— Если вчера было +18, сегодня только +6, резкое похолодание. Поэтому людей на улице практически нет, только сотрудники Тазалыка (местный ЖЭК) убираются. Дружины организуются, чтобы защитить город от мародерства, — рассказал «Известиям» житель киргизской столицы Аскер.

По его словам, в соцсетях гуляет мем «Белорусы, вот вам мастер-класс» — накануне многие пользователи Сети из Белоруссии выражали поддержку киргизам и давали советы, как промывать глаза от слезоточивого глаза.

Кочевые фигуры Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Россия призывает к мирному диалогу все стороны киргизского общества , заявил «Известиям» председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. При этом он также подчеркнул, что Москва не будет вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Киргизии, это внутреннее дело ее граждан.

— Россия уже неоднократно наблюдала такого рода ситуации в Киргизии и всегда проявляла сдержанность. Это позволяло в конечном итоге наладить отношения с любым, кто приходил на пост президента. Я считаю, что и сейчас не нужно бежать впереди паровоза. Киргизы сами решат все свои вопросы, — заверил глава комитета.

И президента тоже

Утром 6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выпустил обращение к нации, в котором заявил, что некоторые политические силы в стране, воспользовавшись итогами парламентских выборов, попытались захватить власть в республике.

Он также признал: ЦИК следует «тщательно расследовать нарушения» на парламентских выборах и «при необходимости аннулировать результаты». Лидер страны отметил, что накануне силовики по его распоряжению не открывали огонь, чтобы не подвергать опасности жизнь граждан. Власти республики предприняли в этой ситуации «все возможные меры, чтобы не допустить обострения», подчеркнул Жээнбеков.

Кочевые фигуры Протестующий в захваченном здании парламента страны Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

— Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их из мест скопления. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле, — заявил президент.

Спустя три часа после выступления главы государства ЦИК республики признала итоги выборов недействительными в свете многочисленных жалоб на нарушения. Агентство «Кабар» со ссылкой на замглавы ЦИК пишет, что повторные выборы назначат в течение двух недель.

После этого заявления стало известно, что шесть оппозиционных партий республики создали координационный совет и провели совместную пресс-конференцию . На ней политики не исключили, что предложат президенту Жээнбекову добровольно сложить полномочия.

Они также призвали действующий парламент собраться и объявить новый состав кабмина . Экстренное заседание депутатов было назначено на 16 часов по бишкекскому времени (13:00 мск) и должно было пройти не в Белом доме, а в гостинице «Достук» — само здание парламента находится под контролем протестующих и непригодно для заседаний.

Кочевые фигуры Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Однако по данным новостного портала Kg24, заседания 6 октября не будет — нет кворума. Часть членов парламента собралась в Доме кино, заседают за закрытыми дверями, представителей СМИ не пускают.

Север и юг

Главным триггером нынешних протестов в Киргизии стали парламентские выборы 4 октября. На 120 мест в седьмой созыв претендовали 16 партий, но 7-процентный барьер преодолели только четыре.

Следует отметить, что свою роль сыграло и разделение страны по географическому признаку: все четыре партии, прошедшие в парламент, представляют юг Киргизии, в то время как «северяне» остались не у дел.

Страна считается президентско-парламентской республикой, однако это никак не отражено и не зафиксировано в ее конституции. Однопалатный парламент, или Жогорку Кенеш, — главный законодательный орган страны, депутаты избираются сроком на пять лет. Выборы проходят по пропорциональной схеме — одна партия не может получить абсолютное большинство, то есть более 65 мандатов.

Кочевые фигуры Горожане убирают мусор у здания парламента после ночного штурма Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Как пояснил «Известиям» руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, парламент в Киргизии играет значительную роль в политической жизни республики: место депутата позволяет влиять на очень многие вопросы, связанные с финансовыми потоками, бизнесом . Парламент формирует правительство. Именно поэтому результаты выборов вызвали такую реакцию.

Временное затишье

Политолог также пояснил, что главным локомотивом протестной волны остается разделение по принципу «север-юг» . При Алмазбеке Атамбаеве явного доминирования «северян» еще не было, но при Сооронбае Жээнбекове все ключевые посты в стране заняли выходцы из трех областей — Ошской, Джалабадской и Баткенской, и это не устраивает «северян», подчеркнул эксперт.

— Говорить об отставке Жээнбекова еще вчера было невозможно — позиция власти казалась прочной. Однако сегодня после заявления ЦИК так уже не кажется. Уйдет Жээнбеков или нет — будет зависеть от того, как сложится соотношение сил между координационным советом и официальной властью, как на местах будет складываться ситуация. То, что постоянные представители правительства в северных областях оперативно еще ночью и утром сложили свои полномочия, указывает на то, что север поддерживает происходящее в Бишкеке, — отметил Андрей Грозин.

Кочевые фигуры Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO

При этом на юге, по его словам, другая картина: на площади Оша собираются митингующие, выражающие острое недовольство протестами в столице.

— Там смотрят на эти события как минимум не так однозначно, как на севере. Налицо не классическая «цветная революция», как ранее в Армении или как сейчас в Белоруссии, скорее повторение того, что было в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах. То есть то, что называется сейчас в официальной историографии Киргизии народными революциями , а по сути — власть выходцев из одного региона сменилась властью выходцев из другого, — пояснил политолог.

Наступившее сейчас относительное затишье в Бишкеке — временное, считает старший научный сотрудник РИСИ Аждар Куртов.

— Вчера «южане» не смогли быстро подтянуть силы, сейчас они будут организовываться, — рассказал эксперт «Известиям». — Это обязательно будет, но в какой форме, увидим в ближайшие дни.

Кочевые фигуры Протестующие в здании парламента, 6 октября 2020 года Фото: REUTERS/TWITTER/GRAFECRISTO

При этом эксперт не исключил возвращения Алмазбека Атамбаева в политику — 6 октября адвокат экс-президента заявил, что ему изменили меру наказания на домашний арест. В случае отставки нынешнего лидера против него, скорее всего, тоже заведут уголовное дело, как это уже бывало в случае с предыдущими президентами — Аскаром Акаевым в 2005 году и Курманбеком Бакиевым в 2010-м. Оба политика бежали из Киргизии.