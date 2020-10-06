В ЕС призвали Киргизию к мирному урегулированию разногласий в стране

Евросоюз призывает к мирному урегулированию разногласий в Киргизии и ожидает проведения новых выборов. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС, распространенном в Брюсселе во вторник, 6 октября.

В нем говорится, что ЕС «принимает к сведению» сделанное сегодня Центризбиркомом Киргизии заявление о том, что результаты выборов 4 октября признаны недействительными.

«ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов», — следует из заявления.

Отмечается, что в ЕС «приняли к сведению» решение киргизского избиркома признать итоги парламентских выборов недействительными и ожидают проведения новых «заслуживающих доверия прозрачных выборов в соответствии с законодательством» Киргизии.

Ранее во вторник председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил «Известиям», что Россия призывает к мирному диалогу все стороны киргизского общества. Он отметил, что Москва не планирует вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в этой стране, поскольку это внутреннее дело ее граждан.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. За 120 мест в парламенте боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре политсилы из 16 участвовавших в голосовании.

В понедельник, 5 октября, сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Митингующие освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшие в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.

Во вторник ЦИК признал недействительными итоги парламентских выборов в Киргизии.