ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент республики, прошедших 4 октября. Об этом во вторник, 6 октября, заявили в пресс-службе Центризбиркома.

«В связи с многочисленными нарушениями в ходе голосования и в предвыборный период на заседании членов ЦИК принято решение о признании выборов недействительными», — цитирует сообщение ТАСС.

Во время выборов за 120 мест в парламенте Киргизии боролись 16 партий. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли набрать минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. В ходе протестов демонстранты захватили ряд правительственных зданий, в том числе парламента, мэрии города и МВД. Также они захватили здание общественной телерадиокомпании.

Кроме того, протестующие освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшие после парламентских выборов в стране протесты попыткой захвата власти. Он сообщил, что предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты. Также глава Киргизии призвал лидеров политических партий страны успокоить своих сторонников.

В свою очередь представитель оппозиционной национал-патриотической партии Киргизии «Чон казат» Максат Мамытканов заявил о планах оппозиционных сил республики отстранить от должности Жээнбекова.

Еще один оппозиционер, но уже представляющий партию «Мекенчил» заявил, что оппозиция выдвинет на пост премьер-министра экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Политика в ходе протестов минувшей ночью освободили из тюрьмы, где тот отбывал срок за захват заложников в ходе массовых беспорядков 2013 года.

При этом мэр Бишкека Азиз Суракматов на фоне беспорядков принял решение уйти в отставку по собственному желанию.