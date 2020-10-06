Три губернатора Киргизии сообщили об отставке на фоне протестов

Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии Балбак Тулобаев на фоне протестов сообщил на своей странице в Facebook, что подал в отставку по собственному желанию.

Фотографию с собственноручно написанным заявлением он сопроводил подписью: «Спасибо. Не имею морального права».

Как пишет «Sputnik Киргизия», полномочные представители правительства в Нарынской области Эмильбек Алымкулов и Таласской области Марат Мураталиев также написали заявления о сложении полномочий.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

5 октября в Бишкеке сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентного барьера, начали устраивать протесты против итогов выборов. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании. Демонстранты захватили здание парламента, общественной телерадиокомпании, мэрии Бишкека. Протестующие также освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Утром во вторник cамопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил во вторник, 6 октября, что допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов.