Три губернатора Киргизии сообщили об отставке на фоне протестов

Губернатор Иссык-Кульской области Киргизии Балбак Тулобаев на фоне протестов сообщил на своей странице в Facebook, что подал в отставку по собственному желанию.
Фотографию с собственноручно написанным заявлением он сопроводил подписью: «Спасибо. Не имею морального права».
Как пишет «Sputnik Киргизия», полномочные представители правительства в Нарынской области Эмильбек Алымкулов и Таласской области Марат Мураталиев также написали заявления о сложении полномочий.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.
5 октября в Бишкеке сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентного барьера, начали устраивать протесты против итогов выборов. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании. Демонстранты захватили здание парламента, общественной телерадиокомпании, мэрии Бишкека. Протестующие также освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.
Утром во вторник cамопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил во вторник, 6 октября, что допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов.
В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана»
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию
Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov