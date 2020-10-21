ЦИК Киргизии назначил дату повторных выборов в парламент страны
Повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент) Киргизии пройдут 20 декабря. Об этом сообщает портал 24.kg со ссылкой на Центризбирком страны в среду, 21 октября.
Член ЦИКа Гульнара Джурабаева заявила, что комиссия подготовила изменения в некоторые законодательные акты.
«Они получили одобрение в комитете, и эта работа будет вестись параллельно. Наше решение не является препятствием для принятия этих программ», — приводит портал ее слова.
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