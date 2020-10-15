Президент Киргизии подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. <...> Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — цитирует слова из послания Жээнбекова пресс-служба.

Жээнбеков попросил премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков «увести своих сторонников» из Бишкека и вернуть мирную жизнь жителям.

«Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — заключил он.

Накануне Жээнбеков заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов в республике. Однако позже отметил, что ситуация в столице республики остается напряженной, в связи с чем он и принимает решение об уходе.

Садыр Жапаров, утвержденный в должности премьер-министра накануне, называл отставку Жээнбекова «требованием народа».

При этом спикер парламента Канат Исаев после своего назначения на этот пост заявлял о необходимости уговорить Жээнбекова не снимать с себя полномочия главы государства.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК страны отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне событий в стране премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ранее также подали в отставку.