Президент Киргизии назвал условие своей отставки

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов в республике. Об этом в среду, 14 октября, рассказала пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству. Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года, — уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — цитирует ее «РИА Новости».

Сам Жээнбеков на встрече с новым премьер-министром Садыром Жапаровым заявил, что не имеет в настоящее время права подать в отставку.

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — пишет портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу президента.

Ранее в этот же день Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления».

Ранее в этот же день Жапаров предположил, что Жээнбеков может подать в отставку до конца дня. По его словам, это требование народа.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы ряд политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.