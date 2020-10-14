Прямой эфир
Сюжет:

Президент Киргизии назвал условие своей отставки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов в республике. Об этом в среду, 14 октября, рассказала пресс-секретарь киргизского лидера Толгонай Стамалиева.

Пятеро одного ждут: в Бишкеке усиливается раскол оппозиции
Президент страны до сих пор находится в столице, за убежищем к Москве он не обращался

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству. Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года, — уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — цитирует ее «РИА Новости».

Сам Жээнбеков на встрече с новым премьер-министром Садыром Жапаровым заявил, что не имеет в настоящее время права подать в отставку.

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — пишет портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу президента.

Ранее в этот же день Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления».

Ранее в этот же день Жапаров предположил, что Жээнбеков может подать в отставку до конца дня. По его словам, это требование народа.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы ряд политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020