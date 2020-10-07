В Киргизии создали второй координационный совет по управлению страной

Несколько оппозиционных партий Киргизии создали второй координационный совет по управлению республикой. Об этом 6 октября в ходе пресс-конференции сообщили сами члены партий.

«Мы создаем новый координационный совет, в который войдут лидеры наших партий», ― сказал представитель оппозиционеров.

Он добавил, что в состав совета войдут лидеры следующих партий: «Ордо» («Центр»), «Чон-Казат» («Большой поход») и «Мекен Ынтымагы» («Народное единство»). Кроме того, в координационный совет войдут члены партий «Ыйман Нуру» («Луч веры») и Реформа».

Также участники пресс-конференции подчеркнули, что не признают врио премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, которого назначило законодательное собрание, и потребовали роспуска парламента страны, передает «РИА Новости».

Парламентские выборы в Киргизии состоялись 4 октября. На следующий день несогласные с результатами голосовании представители политических партий, которые не смогли набрать минимальное количество голосов, вывели на улицы своих сторонников.

Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

6 октября Кубатбек Боронов, занимавший пост главы правительства Киргизии, и Дастанбек Джумабеков, являвшийся спикером парламента, подали в отставку на фоне протестов. ЦИК признала результаты голосования недействительными. Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов, был назначен врио премьер-министра республики. Тогда же лидерами оппозиционных партий был создан первый координационный совет.