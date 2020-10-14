Президент Киргизии записал видеообращение к нации

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение к нации, ролик опубликован пресс-службой главы государства 14 октября.

Жээнбеков призвал все политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления». Он напомнил, что накануне был избран спикер парламента, а значит, законодательный орган «сможет функционировать полноценно».

Также президент сообщил о своем предложении парламенту утвердить Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

«В целях стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны и кандидатура премьер-министра была утверждена в строгом соответствии с законодательством», — сказал Жээнбеков.

При этом накануне глава государства назвал незаконным решение парламента о назначении Жапарова премьером. Отмечалось, что кворум не был обеспечен, а значит назначение не имеет юридической силы.

Позднее в тот же день спикером парламента был избран Канат Исаев. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост. После своего назначения Исаев заявил о необходимости уговорить Жээнбекова не снимать с себя полномочия главы государства.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Жээнбеков также выражал готовность покинуть свой пост в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из заключения в ходе митингов.