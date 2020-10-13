Парламент Киргизии избрал Исаева новым спикером

Парламент Киргизии во время внеочередного заседания депутатов избрал спикером Каната Исаева. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает корреспондент ТАСС.

Отмечается, что лидер парламентской фракции «Кыргызстан» был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

Ранее в этот день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны.

10 октября глава государства выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком республики отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.