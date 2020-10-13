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Парламент Киргизии избрал Исаева новым спикером

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Парламент Киргизии во время внеочередного заседания депутатов избрал спикером Каната Исаева. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает корреспондент ТАСС.

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Отмечается, что лидер парламентской фракции «Кыргызстан» был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

Ранее в этот день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны.

10 октября глава государства выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком республики отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

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