Лидер Киргизии признал незаконным решение парламента о назначении премьера

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении Садыра Жапарова премьер-министром страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 октября, на сайте главы республики.

«По имеющейся информации, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша от 10 октября 2020 года официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов. Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу. В связи с этом Аппарат Президента Кыргызской Республики вернул предоставленные документы в парламент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие кворума означает физическое присутствие 61 депутата, а наличие доверенностей не позволяет формировать кворум, при этом дает право на голосование.

12 октября бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к действующему главе государства Сооронбаю Жээнбекову с призывом сложить полномочия. 13 октября Атамбаева поместили в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики за организацию массовых беспорядков в стране.

10 октября Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти.

Центризбирком республики отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.