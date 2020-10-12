Экс-президент Киргизии призвал действующего главу страны уйти в отставку

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к действующему главе государства Сооронбаю Жээнбекову с призывом сложить полномочия. Копия заявления экс-лидера, переданная через его адвоката, оказалась 12 сентября в распоряжении «Интерфакса».

Сейчас Атамбаев находится в СИЗО спецслужбы по обвинению в организации массовых беспорядков 9 октября в центре Бишкека.

«Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал Садыру Жапарову (утвержденный парламентом премьер-министр страны. — Ред.). И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно», — настаивает бывший глава государства.

Экс-президент считает, что киргизская оппозиция утратила инициативу, которую взяла в свои руки после отмены результатов состоявшихся 4 октября парламентских выборов. В рядах оппозиционеров начались конфликты, что позволило Жээнбекову при помощи своих сторонников, депутатов парламента заново укреплять свои позиции.

По словам Атамбаева, утвержденный глава правительства Жапаров в окружении сторонников Жээнбекова во власти может «оказаться в западне». Бывший лидер также заявил, что эти люди связаны с кланом бывшего замглавы Государственной таможенной службы Раимбека Матраимова, считающегося самым богатым в Киргизии и контролирующего многие финансовые потоки.

10 октября Жапаров заявил, что Жээнбеков может подать в отставку в течение двух-трех дней. В тот же день стало известно, что президент выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым. Также в субботу началось заседание парламента Киргизии, где рассмотрели вопрос утверждения режима ЧП и кандидатуры в премьер-министры страны, его программы и состава правительства. В результате депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова, основателя партии «Мекенчил».

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны.

Центризбирком отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Врио главы правительства был назначен Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов.

Представители второго координационного совета выдвигали на эту должность другого кандидата — оппозиционера Тилека Токтогазиева. Жапаров говорил, что является единственным легитимным премьер-министром республики.