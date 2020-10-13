Новый спикер парламента Киргизии призвал уговорить Жээнбекова остаться на посту
Председатель парламента Киргизии Канат Исаев, который ранее был избран на этот пост во время внеочередного заседания депутатов, заявил, что действующего президента республики Сооронбая Жээнбекова необходимо уговорить не снимать с себя полномочия. Такое заявление он сделал во вторник, 13 октября.
«Я думаю, мы должны уговорить президента, чтобы он работал, потому что срок работы парламента истекает, и в этом случае спикер уходящего парламента не может даже морально обеспечивать гарантию стабильности в стране», — цитирует его ТАСС.
Исаев напомнил, что Жээнбеков заявлял о готовности уйти в отставку после того, как ситуация в республике вернется в правовое русло. По мнению нового спикера киргизского парламента, избрание премьер-министра не является тем самым «правовым руслом».
«Это выборы в парламент, стабильная ситуация в стране, порядок, безопасность граждан. И тогда президент может принять решение», — подчеркнул он.
Исаева — лидера парламентской фракции «Кыргызстан» — избрали спикером парламента Киргизии ранее во вторник. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.
Киргизию охватили массовые протесты, сопряженные с беспорядками, после парламентских выборов 4 октября. Избирательный барьер преодолели только четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Сторонники проигравших фракций вышли на улицы столицы республики. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.
Тогда Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. Центризбирком республики отменил итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.
На фоне происходящего в республике премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.
В свою очередь, Жээнбеков 8 октября заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Спустя два дня он выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, которого освободили из заключения в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.
13 октября Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении Жапарова премьер-министром страны.