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Новый спикер парламента Киргизии призвал уговорить Жээнбекова остаться на посту

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Председатель парламента Киргизии Канат Исаев, который ранее был избран на этот пост во время внеочередного заседания депутатов, заявил, что действующего президента республики Сооронбая Жээнбекова необходимо уговорить не снимать с себя полномочия. Такое заявление он сделал во вторник, 13 октября.

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«Я думаю, мы должны уговорить президента, чтобы он работал, потому что срок работы парламента истекает, и в этом случае спикер уходящего парламента не может даже морально обеспечивать гарантию стабильности в стране», — цитирует его ТАСС.

Исаев напомнил, что Жээнбеков заявлял о готовности уйти в отставку после того, как ситуация в республике вернется в правовое русло. По мнению нового спикера киргизского парламента, избрание премьер-министра не является тем самым «правовым руслом».

«Это выборы в парламент, стабильная ситуация в стране, порядок, безопасность граждан. И тогда президент может принять решение», — подчеркнул он.

Исаева — лидера парламентской фракции «Кыргызстан» — избрали спикером парламента Киргизии ранее во вторник. Он был единственным кандидатом, выдвинутым на этот пост.

Киргизию охватили массовые протесты, сопряженные с беспорядками, после парламентских выборов 4 октября. Избирательный барьер преодолели только четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Сторонники проигравших фракций вышли на улицы столицы республики. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Тогда Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. Центризбирком республики отменил итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне происходящего в республике премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

В свою очередь, Жээнбеков 8 октября заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Спустя два дня он выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, которого освободили из заключения в ходе митингов. В тот же день на заседании парламента Киргизии депутаты рассмотрели вопрос введения режима ЧП и утвердили кандидатуру Жапарова, основателя партии «Мекенчил», в должности премьер-министра.

13 октября Жээнбеков признал незаконным решение парламента о назначении Жапарова премьер-министром страны.

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