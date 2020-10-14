Жапаров назвал требованием народа отставку президента Киргизии

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров считает, что президент страны Сооронбай Жээнбеков может подать в отставку до конца дня. Об этом глава правительства заявил на брифинге в Бишкеке в среду, 14 октября.

После встречи с журналистами Жапаров планирует пойти к Жээнбекову, чтобы обсудить вопрос его отставки.

«По моему мнению, мы должны вернуться к первой договоренности, когда он говорил, что вернет всё в правовое русло и потом подаст в отставку. Это не мое требование, это требование народа. Народ требовал, чтобы президент подал в отставку», — приводит слова главы киргизского кабмина агентство АКИpress.

Премьер напомнил, что президент обещал уйти в отставку в течение трех дней. «Мы говорили народу, он уйдет, расходитесь. Но уже прошло 10 дней», — отметил политик.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

Президент Киргизии назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК страны отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Позже, 10 октября, Жапаров заявил, что киргизский лидер может подать в отставку в течение двух-трех дней. В тот же день стало известно, что президент выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым.

На заседании парламента Киргизии в тот же день депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова.