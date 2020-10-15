В службу без дружбы: чего ждать от конфликта первых лиц Киргизии

От способности нового премьера Киргизии Садыра Жапарова найти компромисс с президентом Сооронбаем Жээнбековым зависит мирное разрешение конфликта в республике, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты. Сейчас между лидером государства и главой кабмина — практически открытое противостояние: Жапаров требует от оппонента уйти в отставку, а тот категорически отказывается. Однако ситуации не позволяет «взорваться» общий враг — оба политика не хотят прихода к власти бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. По мнению экспертов, у ситуации высокий протестный потенциал, потому что многих не устраивает, как власть решает накопившиеся проблемы. Но несмотря на возможную «перемену мест слагаемых», курс на сотрудничество с Москвой сохранится.

Вторая попытка

Киргизский парламент (Жогорку Кенеш) утвердил структуру и программу правительства Садыра Жапарова 14 октября. Это уже второе голосование за кандидатуру Жапарова. В первый раз президент Сооронбай Жээнбеков отправил решение обратно — лидер страны тогда пояснил, что из-за недостаточного количества депутатов кандидатуру премьера нельзя признать законной. В среду новый глава кабмина объявил о том, что рассчитывает на немедленную отставку лидера государства.

— По моему мнению, мы должны вернуться к первой договоренности, когда он говорил, что вернет все в правовое русло и потом подаст в отставку. Это не мое требование, это требование народа. Народ требовал, чтобы президент подал в отставку, — сообщил новый премьер.

Сам Жээнбеков ранее говорил, что уйдет только после того, как страна встанет на «путь законности». Однако в СМИ и социальных сетях начали активно распространять информацию о том, что это может произойти в ближайшие дни. Вечером пресс-секретарь президента Киргизии опровергла эти сообщения и анонсировала его отставку только после парламентских выборов. Но такой ответ не устроил собравшихся в центре Бишкека сторонников премьера. Они объявили ультиматум, отказавшись расходиться по домам до отставки главы государства. Урегулирование ситуации в стране будет во многом зависеть от умения нового премьера найти компромисс, считает политолог Сергей Масаулов, ведь действующий президент дал четко понять, что не собирается покидать кабинет.

— Сейчас в Киргизии стабильная нестабильность. Периодически проходят два противоположных митинга. Позиция премьер-министра центральная в стране. Многое будет зависеть от того, как быстро Жапарова начнут все слушаться и смогут ли стороны найти компромисс, — сказал «Известиям» эксперт.

Тем не менее, отказ сразу принять кандидатуру Жапарова свидетельствует о слабости главы государства и его зависимости от общественного мнения, пояснил «Известиям» первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его мнению, президент отклонил ранее кандидатуру премьера для того, чтобы на том этапе смягчить к себе претензии. Итоговый результат все равно в пользу Жапарова, уверен депутат.

Он также подчеркнул: назначение Жапарова показывает, что действующее руководство готово пойти на союз с любым политиком, лишь бы не допустить возвращения Атамбаева и его сторонников к власти. Он отметил, что кандидатура нового премьера активно лоббируется разными группировками, многие из которых имеют криминальное происхождение.

Справка «Известий» 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы, после чего представители непрошедших партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. В ходе протестов были захвачены здания госорганов, а также выпущен из СИЗО бывший глава страны Алмазбек Атамбаев. Позже ЦИК страны признал выборы недействительными. Президент Киргизии назвал произошедшее попыткой захвата власти, а премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Новые протесты

Кандидатура Жапарова временная, а само назначение — результат дипломатических уступок, добиться которых, вероятно, помог замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, недавно посещавший Бишкек, предположил в беседе с «Известиями» политолог Дмитрий Фетисов. Эксперт отметил, что президент Киргизии при любом удобном случае попытается поставить премьером своего человека.

Несмотря на некоторое снижение конфликта, протестный потенциал до сих пор высокий, полагают специалисты. Они считают, что назначение может установить баланс между югом и севером страны. Новый премьер — представитель юга страны, а недавно избранный спикер парламента Канат Исаев — выходец с севера.

— Однако остается вопрос с Омурбеком Бабановым и Алмазбеком Атамбаевым, которым не нравится нынешнее положение дел. Они объединили свои усилия, и это сейчас самая популярная сила в стране. При этом Атамбаев в СИЗО и ограничен в ресурсах, потому что его счета арестованы. Тем не менее, Бабанов очень активен и, вероятно, мы увидим новые попытки оппозиции проводить масштабные акции протеста, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Дмитрий Фетисов.

Тем не менее, курс на сотрудничество с Россией сохранится при любой власти, полагает бывший главный советник департамента стран СНГ МИД, чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь.

— Внутри страны есть социально-экономические проблемы, и часть населения не удовлетворена тем, как действующая власть их решает. Но несмотря на волнения, курс на сотрудничество с Россией сохранится в любом случае. Кроме того, дружественные отношения с Москвой могут помочь стабилизировать ситуацию в стране — как политическую, так и экономическую, — пояснил он.

Согласен с этим и политолог Сергей Масаулов, назвавший отношения с Россией центральным пунктом для Киргизии. Бишкек входит и в ЕАЭС, и в ОДКБ, а Москва — единственный стратегический партнер, и это признает новый премьер, отметил он. Новые руководители с Россией будут поддерживать тесные отношения, подчеркнул политолог.