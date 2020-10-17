ЦИК Киргизии рекомендовала провести выборы президента 20 декабря

Повторные выборы в парламент Киргизии следует провести 20 декабря. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила пресс-служба Центризбиркома республики.

«Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря с тем, чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и (получить. ― Ред.) результаты выборов еще в 2020 году», ― говорится в сообщении.

Кроме того, в комиссии добавили, что новые выборы будут назначены только после внесения изменений в законодательство, которые заключаются в снижении избирательного порога и залога.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Занимавший пост президента республики Сооронбай Жээнбеков согласился с необходимостью провести новые выборы и 15 октября объявил об отставке. Его полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

Отмечалось, что досрочные президентские выборы в стране пройдут до 10 января.