Назван срок проведения досрочных президентских выборов в Киргизии

Досрочные президентские выборы в Киргизии должны пройти до 10 января. Об этом заявил в пятницу, 16 октября, на внеочередном заседании парламента премьер-министр и исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров.

Жапаров также предложил снизить избирательный порог на парламентских выборах «с 7% до 5%», передает ТАСС.

Кроме того, он поддержал идею проведения в стране люстрации (законодательных ограничений для политической элиты прежней власти. — Ред.) и заявил о намерении укомплектовать государственные органы «профессиональными кадрами».

Он также пообещал сохранить прежний курс внешней политики Киргизии.

Ранее 16 октября в Бишкеке был отменен режим ЧП, действовавший по указу президента республики Сооронбая Жээнбекова.

Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента и все полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

В стране после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.