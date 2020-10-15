Запасной уход: отставка лидера Киргизии усилит политический кризис

Уход президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова лишь ухудшит ситуацию в республике и спровоцирует новый виток межклановой борьбы, сошлись во мнении опрошенные «Известиями» политики и эксперты . Судьбу объявившего об отставке лидера страны решит на заседании 16 октября парламент. При этом внутриполитическая нестабильность сказалась и на экономическом секторе. Россия приостановила ее финансовую поддержку , сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отчасти это связано и с тем, что после дестабилизации политической обстановки Киргизия перестала перечислять таможенные платежи партнерам по ЕАЭС , сообщил «Известиям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил федеральный чиновник.

Уходя — уходи

Накануне президент Киргизии опровергал все сообщения СМИ о том, что в скором времени уйдет в отставку. Он объяснял это тем, что просто не может бросить свой народ. Но не прошло 24 часов, как Сооронбай Жээнбеков изменил свое мнение и сложил полномочия.

— Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, — объяснил Жээнбеков свое решение, обращаясь к гражданам.

На отставке президента настаивал новый премьер Садыр Жапаров, которого только 14 октября со второго раза утвердил парламент и которого не хотел видеть на этом посту Жээнбеков, надеясь поставить во главу кабмина «своего» человека. С уходом лидера государства ситуация не успокоится, а наоборот вспыхнет с новой силой, считают эксперты.

Запасной уход2 Подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

— Жээнбеков — единственная легитимная сила. Он должен оставаться в этой роли, чтобы уберечь страну от борьбы всех против всех , которая тут же начнется, — заявил «Известиям» политолог, координатор экспертной платформы «Большая Евразия» Сергей Масаулов.

По закону, полномочия главы государства перейдут спикеру парламента, то есть Канатбеку Исаеву, пояснил эксперт. Однако вчера на митинге премьер-министра его сторонники кричали лозунги против него. Протестующие надеются на переход полномочий к Садыру Жапарову.

Проблема Киргизии в том, что это парламентская республика, и многое для президента будет зависеть от того, какие политические силы соберутся в парламенте. Однако уйдет ли действительно в отставку глава государства — остается под вопросом. Согласно сообщению пресс-службы парламента, там рассмотрят вопрос об отставке лидера страны 16 октября.

Возможно, заявление об уходе с должности — это попытка выиграть время и взять контроль над ситуацией в стране и над силовиками, заявили «Известиям» руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин и политолог Владимир Евсеев.

Сейчас бывшему президенту также угрожает уголовное преследование — подобный ход событий характерен не только для Киргизии, но и в целом для постсоветского пространства, считает бывший главный советник департамента стран СНГ МИД, чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь.

Запасной уход1 Участники митинга на Старой площади в Бишкеке в поддержку Садыра Жапарова и с требованием отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, 14 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Возможен арест уже бывшего президента. Все будет зависеть от эмоций, которые присутствуют у протестующих . В качестве примера можно вспомнить ситуацию, когда к власти в Армении пришел Никол Пашинян и арестовали бывшего президента. Была история с Михаилом Саакашвили, который был вынужден уехать, потому что против него открыли уголовное дело. В Киргизии идет борьба кланов. Все разбирательства происходят на «верхушке» власти, — сказал Василий Корчмарь.

Перемена мест слагаемых

Россия прекратила переводить деньги республике и в целом приостановила ее финансовую поддержку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас естественно, поскольку как такового нет правительства и поскольку мы видим сейчас такой кризисный момент, поэтому, конечно, до того, как заработают ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеется», — сказал он.

Это связано с тем, что после дестабилизации политической обстановки в стране Киргизия перестала перечислять таможенные платежи партнерам по ЕАЭС, сообщил «Известиям» близкий к правительству источник, информацию подтвердил федеральный чиновник.

Сейчас страны союза распределяют полученные ввозные таможенные пошлины внутри ЕАЭС по определенным нормативам. В бюджет РФ партнеры должны перечислять 85,3% средств, в Кыргызскую республику — 1,9%. Казахстан, Беларусь и Армения получают соответственно 7,1%, 4,6% и 1,2% ввозных пошлин.

Тенденция к обособлению стран внутри экономических союзов довольно явно прослеживается на протяжении всего года — сначала страны ЕС вспомнили, что у них есть свои суверенные границы во время пандемии, аналогичная ситуация произошла и в ЕАЭС, сообщил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его мнению, потенциальное новое киргизское руководство не устраивают какие-либо условия внутри союза, отказ перечислять таможенные платежи — способ продемонстрировать свою позицию и оказать определенное политико-экономическое давление.

Запасной уход4 Белый дом, Киргизия Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

На фоне обострения ситуации глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с назначенным накануне киргизским коллегой Русланом Казакбаевым . Обе стороны выразили обеспокоенность из-за внутриполитического конфликта, подтвердив при этом свои намерения на сохранение сотрудничества.

Стратегические отношения Киргизии с Россией при смене руководства, по мнению Сергея Масаулова, вряд ли изменятся в худшую сторону . Политолог напомнил, что Москва списала долг Киргизии в $700 млн и предоставила гранд в $250 млн. Основная масса активного населения Киргизии работает в России, и ежегодно мигранты приносят в свою страну $2 млрд, на которые остальная часть населения и живет.

Пока сложно прогнозировать как сложатся отношения между Россией и Киргизией после смены власти, потому что настойчивые усилия нового премьера-министра вызывают много вопросов в РФ, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

— Мы считаем, что спикер парламента Киргизии Дастан Бекешев — политик, готовый к сотрудничеству с Москвой. Но вот по премьер-министру информация остается непонятной, — считает политик.

Происходящее в Киргизии, по мнению Андрея Грозина, плохо не для соседей, а для самой страны. Россия при этом не будет вмешиваться во внутриполитический процесс в республике, потому как местная элита сейчас увлечена делёжкой денег и портфелей.

— В Киргизии наблюдается анархическая ситуация и безвластие, и каждый из лидеров «октябрьского» мятежа видит себя на этом месте. Сходу можно назвать 20 человек, которые будут прилагать усилия, чтобы этот пост занять, — заявил «Известиям» эксперт.

Запасной уход3 Протестующие пытаются ворваться в здание правительства во время митинга против результатов парламентских выборов в Бишкеке, Киргизия, 5 октября 2020 года Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Почти две недели в Киргизии продолжается политический кризис. Все началось 4 октября, когда после парламентских выборов непрошедшие партии устроили массовые беспорядки. В ходе митингов были захвачены здания госорганов, а также выпущен из СИЗО бывший глава страны Алмазбек Атамбаев. Позже ЦИК признал выборы недействительными. Президент Киргизии назвал произошедшее попыткой захвата власти, а премьер-министр и спикер парламента подали в отставку.

Над материалом работали Любовь Лежнева, Дмитрий Гринкевич, Мария Васильева, Павел Панов