В Бишкеке отменили постановление о режиме ЧП

Депутаты в Киргизии отменили постановление о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке. Об этом сообщает парламент республики 16 октября.

«На внеочередном заседании Жогорку Кенеша (парламента. — Ред.) в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты отменили постановление <...> об утверждении указа президента Кыргызской Республики о введении чрезвычайного положения в Бишкеке», — говорится в публикации.

Режим ЧП действовал на территории Бишкека в период с 12 до 19 октября, соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, подавший в отставку накануне.

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев также подал в отставку, заявив, что не будет исполнять обязанности президента. По закону именно он занимает этот пост после ухода главы государства с должности.

Садыр Жапаров, назначенный премьер-министром 14 октября, заявил о переходе обязанностей президента республики к нему.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начались массовые протесты. Избирательный барьер преодолели только четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Сторонники проигравших фракций вышли на улицы столицы республики. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы ряд политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Ожидается, что новые выборы президента в Киргизии состоятся не раньше чем через три месяца.