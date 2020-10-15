Выборы нового президента Киргизии пройдут через три месяца

Выборы президента Киргизии должны пройти через три месяца после отставки Сооронбая Жээнбекова. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила член ЦИК Киргизии Атыр Абдрахматова.

«После отставки президента ЦИК назначает новые выборы, которые должны быть проведены в трехмесячный срок», — заявила Абдрахматова в разговоре с «Интерфаксом».

Ранее в этот же день Жээнбеков принял решение об отставке. Он отметил, что ситуация в стране в настоящий момент близка к прямым столкновениям между протестующими и силовиками, а он сам не желает быть причиной этих столкновений, пишет «Газета.ру».

Вскоре после этого события сторонники нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, которые проводят митинг в Бишкеке, потребовали отставки парламента.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы несколько политиков.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Действующая власть расценила эти выступления как попытки силового захвата власти. Вместе с тем, свои посты вынуждены были покинуть премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.