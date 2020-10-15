Прямой эфир
Сюжет:

Выборы нового президента Киргизии пройдут через три месяца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выборы президента Киргизии должны пройти через три месяца после отставки Сооронбая Жээнбекова. Об этом в четверг, 15 октября, сообщила член ЦИК Киргизии Атыр Абдрахматова.

В службу без дружбы: чего ждать от конфликта первых лиц Киргизии
Несмотря на возможную смену власти, курс на сотрудничество с Россией сохранится, считают эксперты

«После отставки президента ЦИК назначает новые выборы, которые должны быть проведены в трехмесячный срок», — заявила Абдрахматова в разговоре с «Интерфаксом».

Ранее в этот же день Жээнбеков принял решение об отставке. Он отметил, что ситуация в стране в настоящий момент близка к прямым столкновениям между протестующими и силовиками, а он сам не желает быть причиной этих столкновений, пишет «Газета.ру».

Вскоре после этого события сторонники нового премьер-министра Киргизии Садыра Жапарова, которые проводят митинг в Бишкеке, потребовали отставки парламента.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны и освободили из тюрьмы несколько политиков.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Действующая власть расценила эти выступления как попытки силового захвата власти. Вместе с тем, свои посты вынуждены были покинуть премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020