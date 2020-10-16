Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев в пятницу, 16 октября, заявил, что отказывается брать на себя полномочия главы государства.

«В связи с отставкой президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, согласно Основному закону, полномочия главы государства переходят спикеру парламента. Хочу сегодня заявить, что я отказываюсь принимать полномочия и.о. президента», — приводит «Интерфакс» его слова.

Бывший премьер-министр республики, к которому перешли полномочия президента страны, Садыр Жапаров, в свою очередь, пообещал сохранить внешнюю политику и другие направления.

«Слава богу, власть в стране сменилась мирным путем. Не было мародерства. Я направлю все усилия на то, чтобы сохранить внешнюю политику и другие важные направления», — приводит «РИА Новости» его слова.

О получении Жапаровым полномочий президента стало известно ранее, в пятницу.

Накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. В своем обращении он отметил, что не держится за власть, и назвал главным мир в стране. Жээнбеков призвал Жапарова и других политиков «увести своих сторонников» из Бишкека и вернуть мирную жизнь жителям. Полномочия президента перешли к спикеру парламента Киргизии Канату Исаеву.

Накануне Жээнбеков заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов в республике. Однако позже отметил, что ситуация в столице республики остается напряженной, в связи с чем он и принимает решение об уходе.

Жапаров называл отставку Жээнбекова «требованием народа».

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК страны отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне событий в стране премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ранее также подали в отставку.