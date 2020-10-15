Премьер-министр Киргизии заявил о получении полномочий президента

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров объявил о получении полномочий президента страны. Он также сообщил, что спикер парламента страны Канат Исаев, который стал и.о. главы государства после отставки Сооронбая Жээнбекова, отказался от этой должности. Об этом Жапаров заявил 15 октября в Бишкеке на Старой площади, где собрались его сторонники.

«Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня всё встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие», — цитирует его KG.24.

Жапаров также призвал собравшихся разойтись.

Ранее 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. В своем обращении он отметил, что не держится за власть, и назвал главным мир в стране. Жээнбеков призвал Жапарова и других политиков «увести своих сторонников» из Бишкека и вернуть мирную жизнь жителям. Полномочия президента перешли к спикеру парламента Киргизии Канату Исаеву.

Накануне Жээнбеков заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов в республике. Однако позже отметил, что ситуация в столице республики остается напряженной, в связи с чем он и принимает решение об уходе.

Жапаров называл отставку Жээнбекова «требованием народа».

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК страны отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

На фоне событий в стране премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ранее также подали в отставку.