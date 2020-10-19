Подъем переворотов: что ждет Киргизию в переходный период

Новым главой Киргизии в январе будущего года может стать нынешний и.о. президента Садыр Жапаров. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, на фоне уверенности, с которой он пришел к власти на волне переворота, сейчас в республике вряд ли найдутся политики, которые смогут составить ему конкуренцию на президентских выборах. Теперь перед Жапаровым стоит задача заручиться поддержкой парламента, новый состав которого станет известен через два месяца. Так или иначе внешнеполитический курс Киргизии, как и прежде направленный на укрепление отношений с РФ, с приходом новых властей вряд ли изменится, уверены политологи.

С новым президентом?

Разгоревшийся в Киргизии кризис, из-за которого глава государства Сооронбай Жээнбеков был вынужден подать в отставку, похоже, прошел свой пик. Сейчас в республике обсуждают, когда провести новые парламентские и досрочные президентские выборы. По данным киргизской ЦИК, они могут состояться 20 декабря 2020 года и 17 января 2021-го.

— Тем не менее о стабилизации говорить рано, сейчас наблюдается скорее временное затишье, — сказал «Известиям» доцент МГИМО, глава европейского информационного центра Николай Топорнин. — Удалось достичь компромисса, чтобы конфликт не выплескивался на улицы и переходный период Киргизия прожила более-менее спокойно.

Подъём переворотов Исполняющий обязанности президента Киргизии, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров Фото: TAСС/Абылай Саралаев

Пока исполнять обязанности президента будет Садыр Жапаров, которого на заре протестов митингующие освободили из СИЗО вместе с экс-лидером страны Алмазбеком Атамбаевым, бывшим премьером Сапаром Исаковым и другими статусными заключенными. Правда, вскоре они вернулись за решетку, а вот Садыр Жапаров, получив одобрение парламента, 14 октября возглавил правительство. По закону и.о. президента должен был стать спикер Канат Исаев, однако после отставки Жээнбекова он отказался от повышения, и вакантное место занял Садыр Жапаров (в должности премьера он пробыл пять дней).

Три года назад Садыр Жапаров был осужден на 11,5 года. По версии следствия, в 2013 году во время митинга в областном центре Каракол он и его сторонники силой захватили полпреда правительства в Иссык-Кульской области. Сейчас уголовное дело Жапарова направлено в суд на повторное рассмотрение. А пока политик приступил к исполнению обязанностей, дав избирателям несколько амбициозных обещаний.

К примеру, он уже заявил, что на новых выборах в парламент у всех политических сил будут равные условия при сохранении «молодежной, национальной и гендерных квот». Также Жапаров пообещал привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, упразднить «ненужные госструктуры» и запустить реформы управления экономикой.

— Жапаров и его команда всё контролируют. И, скорее всего, так будет на выборах и после них, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — С точки зрения противостояния «север–юг» нынешняя коалиция выглядит сбалансированно: она представляет альянс иссык-кульского (север. — «Известия») и джалал-абадского кланов (юг. — «Известия») — в этом плане никакого противоречия нет.

По оценке эксперта, сейчас сложно назвать оппонентов Жапарова на президентских выборах. Скорее всего, претендентов будет немало, но, учитывая уверенность, с которой нынешняя команда пришла к власти, большой вопрос, кто составит им конкуренцию, подытожил Станислав Притчин.

Подъём переворотов Фото: РИА Новости/Акылбек Батырбеков

Однако говорить наверняка, кто станет президентом, сейчас очень рано, считает Николай Топорнин. Садыр Жапаров пытается взять под контроль силовые структуры, но в Киргизии они очень слабые, рычагов контроля над оппозицией у них практически нет. Всё станет понятно, когда сформируются легитимные органы — парламент, президентский офис и правительство, отметил эксперт.

Параллельно с этим возникает вопрос: что будет с Сооронбаем Жээнбековым? Как показывает практика, возбуждение уголовного дела против свергнутого президента — обычная история. Примеры — Аскар Акаев после «тюльпановой революции» 2005 года и Курманбек Бакиев в 2010-м. После переворотов оба политика бежали из страны.

Сооронбая Жээнбекова, который руководил страной три года, такой исход, похоже, миновал: 16 октября Садыр Жапаров подписал указ, в котором официально наделил его статусом экс-президента со всеми присущими привилегиями — пожизненная госохрана, право проживания на территории госрезиденции номер один «Ала-Арча», служебный автомобиль, бесплатное медобслуживание в спецполиклинике, а также судебный иммунитет, снять который может только парламент.

Внутреннее дело

Ситуация в Киргизии обострилась после парламентских выборов 4 октября. Недовольные их итогами люди вышли на улицы Бишкека с требованием аннулировать результаты и провести новое голосование.

В отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве, разгоревшихся в 2020 году, будь то внутриполитический кризис в Белоруссии или обострение в Нагорном Карабахе, киргизский переворот прошел быстро и без какого-либо вмешательства извне — другие страны ограничились лишь декларативными заявлениями.

Так, США еще до отставки Жээнбекова выразили поддержку его усилиям по восстановлению конституционного порядка в стране. «Конечной целью должно быть соблюдение конституции Кыргызстана и верховенства закона», — отметили в американском диппредставительстве в Бишкеке.

Россия после ухода Жээнбекова выразила надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в регионе «в рамках конституции и национального законодательства». При этом, как подчеркнула представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва, будучи стратегическим партнером и союзником Киргизии, «оказывала и будет оказывать для этого всё необходимое содействие».

Подъём переворотов Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

После того как политические пертурбации пошли на спад, соседи республики также высказались на этот счет в нейтральном ключе. Как заявили 16 октября в МИД Казахстана, Нур-Султан «положительно воспринимает наметившуюся тенденцию стабилизации ситуации в Кыргызстане» и рассматривает события в стране «как исключительно внутреннее дело» республики.

Единственный игрок, у которого процедура смены власти вызвала вопросы, — Евросоюз. Брюссель смутило решение спикера парламента отказаться от должности и.о. президента в пользу Садыра Жапарова. Разделение полномочий в рамках парламентской демократии «должно соблюдаться и сохраняться», подчеркнули в ЕС.

В остальном же смена власти в Киргизии никаких нареканий извне не вызывала. Эксперты объясняют это тем, что положение в республике — не классическая борьба между оппозицией и правящей властью, а внутреннее разбирательство между кланами.

— Не совсем понятно, на чьей стороне выступать. Делать ставку на один клан в этой ситуации совершенно бесполезно, — пояснил «Известиям» политолог Владимир Евсеев. — Западные страны пока пытаются влиять мягким образом — через предоставление грантовой поддержки.

По оценке эксперта, легитимность новых властей будет зависеть от их признания другими странами — и для Киргизии принципиально важно получить его со стороны России, подытожил эксперт.