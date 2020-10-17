Прощай, Сооронбай: что будет с Киргизией после отставки президента

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполнять обязанности главы государства будет глава революционного правительства Садыр Жапаров. Эксперты считают, что на этом кризис не закончится, новый виток беспорядков произойдет уже в конце зимы — весной. «Известия» разбирались в происходящем.

Первый добровольный

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке 15 октября. В специальном заявлении он подчеркнул, что не хочет кровопролития . «Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту. С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. Но я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти», — объяснил глава государства.

Прощай, Сооронбай_1 Сотрудники полиции у резиденции «Ала-Арча» после объявления об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. 15 октября 2020 года Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO

Интересно, что еще накануне Жээнбеков обещал сложить полномочия только после новых парламентских выборов. Но 15 октября революционные власти ясно дали понять, что ждать не намерены. Ранним утром к президентской резиденции «Ала-Арча» подъехали военные грузовики с силовиками и автобусы с протестующими . Митингующие установили звуковую аппаратуру и выступали по очереди, требуя отставки президента и скандируя «Садыр» — имя нового премьер-министра Садыра Жапарова. Вероятно, Жээнбеков понял, что революционные власти готовы на дальнейшее обострение ситуации, и решил не искушать судьбу.

Полномочия Жээнбекова истекали в 2023 году, и он стал первым киргизским лидером, добровольно покинувшим пост раньше срока . После отставки возник вопрос о том, кто будет вместо него. По закону до новых выборов исполнять обязанности главы государства должен спикер парламента. Законодательный орган в Киргизии сейчас возглавляет депутат Канат Исаев, эту должность он занял только 13 октября. От обязанностей главы государства он отказался. «Я решил сконцентрировать свои усилия на работе жогорку кенеша (парламента). Срок работы шестого созыва парламента истекает, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», — заявил он.

Прощай, Сооронбай_2 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступает на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, где рассматривается вопрос об отставке президента. Накануне Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку. 16 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

После этого президентом себя объявил премьер-министр Садыр Жапаров. 16 октября он выступил с первыми законодательными инициативами — заявил, что новые парламентские выборы следует провести по партийной системе, снизить избирательный порог с 7 до 5%, снизить сумму избирательного залога. «Считаю, что сначала надо провести парламентские выборы, а затем конституционную реформу. Мы это еще обсудим с лидерами фракций», — сказал он.

Ночная революция

Беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. По результатам голосования в жогорку кенеш прошли четыре из 16 партий. Все четыре партии-победители так или иначе были связаны с президентом Жээнбековым. Остальные объединения остались за бортом парламента. Среди них оказались и влиятельные политсилы. В частности, партия «Ата Мекен» опытного политика Омурбека Текебаева и «Республика» бывшего премьер-министра и бизнесмена Омурбека Бабанова.

Прощай, Сооронбай_3 Протесты после парламентских выборов в Бишкеке переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 5 октября 2020 года Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO

Оппозиция обвинила власти в подкупе избирателей и фальсификации итогов выборов. Вечером 5 октября в центре Бишкека началась акция протеста, которая быстро переросла в столкновения с силовиками. Полиция применяла водометы и светошумовые гранаты. Митингующие закидывали оппонентов камнями и «коктейлями Молотова», строили из мусорных баков баррикады.

Ночью 6 октября оппозиционеры взяли штурмом здание Белого дома, где располагается парламент и резиденция президента. Протестующие жгли и громили кабинеты депутатов, выбрасывали из окон портреты Жээнбекова. После этого бунтовщики освободили из заключения нескольких политиков, в том числе бывшего президента Атамбаева и бывшего депутата парламента Садыра Жапарова.

Прощай, Сооронбай_4 Протестующие ломают ворота парламента Киргизии в Бишкеке. 5 октября 2020 года Фото: TASS/EPA/IGOR KOVALENKO

По стране прокатилась волна грабежей . В Бишкеке мародеры громили офисы, магазины и кафе, грабили машины скорой помощи. Толпа разграбила и подожгла второе по величине золотоносное месторождение «Джеруй». Общий ущерб от беспорядков составил 8 млрд сомов ($12,5 млн).

Бишкек-1 В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий» Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-2 По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть семипроцентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-3 Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-6 Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-5 В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в госкомитете нацбезопасности Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-4 Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана» Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-9 По информации минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-8 По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-7 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акций протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Премьер из колонии

Во время беспорядков президент Жээнбеков исчез, его местонахождение несколько дней оставалось неизвестным. Политики воспользовались ситуацией и начали делить власть. В этой борьбе быстро определился аутсайдер — бывший президент Атамбаев. На него сначала было совершено покушение, спустя четыре дня после освобождения политика снова задержали. Не сумели воспользоваться ситуацией и лидеры оппозиционных партий Текебаев и Бабанов.

Прощай, Сооронбай_6 Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев (в центре) и бывшие премьер-министры Киргизии Сапар Исаков (слева), Омурбек Бабанов (справа) во время митинга своих сторонников в центре Бишкека Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Зато быстро возвысился другой недавний заключенный Садыр Жапаров. В 2017 году его признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в захвате заложника во время митинга в 2013 году. Жапаров родом из Иссык-Кульской области, где получил известность акциями за национализацию золотого рудника «Кумтор». Благодаря этим выступлениям вокруг Жапарова сформировался круг сторонников, которые сейчас помогли ему взять под контроль улицу. Согласно ряду слухов, Жапаров также пользуется поддержкой криминалитета, в том числе уроженца той же Иссык-Кульской области, первого киргизского вора в законе Камчибека Кольбаева.

Прощай, Сооронбай_5 Кандидат на пост премьер-министра Садыр Жапаров (слева) на внеочередном заседании парламента Киргизии в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. 10 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Жапаров объявил себя главой правительства сразу после освобождения из колонии. По закону кандидатуру премьер-министра должны одобрить депутаты парламента. Первая попытка согласовать назначение произошла 6 октября. Тогда в отеле «Достук» в Бишкеке собрались 35 из 120 депутатов, то есть кворума не было. Это не помешало Жапарову приступить к исполнению обязанностей. Первыми решениями он назначил представителей в областях, министра внутренних дел, главу финансовой полиции. 14 октября депутаты собрались вновь. На этот раз присутствовали 83 депутата, они одобрили также программу, структуру и состав предложенного Жапаровым правительства.

Гоп-стоп революция

Отставка Жээнбекова состоялась через два дня после приезда в Киргизию замглавы администрации президента России Дмитрия Козака . После переговоров стороны заявили о ключевой роли киргизского президента в стабилизации ситуации. В посольстве России подчеркнули, что визит Козака был организован по поручению Владимира Путина.

В поддержку Жээнбекова высказались и американские дипломаты. Оппонентов главы государства посольство США назвало представителями организованных преступных группировок. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем послании называл Жээнбекова «единственным конституционным авторитетом, а также легитимным институтом в стране».

Прощай, Сооронбай_7 Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы «Иссык-Куль» в Бишкеке. 15 октября 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Президенту Киргизии, однако, не удалось удержаться у власти. Эксперты говорят, что период нестабильности на этом не закончится. Заведующий отделением Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с «Известиями» отмечает, что Жапаров сконцентрировал в своих руках большую власть. «Но я бы на его месте не радовался. Противники не будут сидеть сложа руки, они уже формируют коалицию. У юристов масса вопросов по поводу законности действий Жапарова. Сейчас эти вопросы задавать опасно. Молодые люди в удобных тренировочных штанах заткнут любого. Но по мере нарастания проблем вопросы будут звучать всё чаще», — считает эксперт.

Он добавляет, что хаотизация политического процесса в Киргизии продолжится. «Всё может закончиться большим гражданским конфликтом. На такие мысли наводит склонность участников к непарламентским, силовым методам, рост межрегионального напряжения. Опыт столкновений у Киргизии уже есть. Летом 2010 года после второй революции на юге Киргизии прошли погромы узбеков. Беспорядки удалось погасить только с помощью внешнего давления», — подчеркивает Грозин.

Прощай, Сооронбай_8 Исполняющий обязанности президента Киргизии, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров и подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков (слева направо) на заседании парламента Киргизии в Бишкеке. 16 октября 2020 года Фото: ТАСС/Абылай Саралаев

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов говорит, что власть в Киргизии «фактически захвачена методом гоп-стопа». «Если клан Жапарова смог это сделать, то так же его могут от власти и отодвинуть. Южные кланы проиграли, но они консолидируют силы и нацелены на реванш. В итоге мы можем получить полноценную гражданскую войну», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что усугубляет ситуацию тяжелое социально-экономическое положение. «Киргизия переживает пандемию ковида, в больницах не хватает мест для пациентов. Начинается зима, необходимо обеспечивать дома теплом, поддерживать инфраструктуру. Накопившиеся проблемы могут стать детонатором новых потрясений», — говорит Солозобов.