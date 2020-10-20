Прямой эфир
Сюжет:

Исполняющим обязанности мэра столицы Киргизии стал Нариман Тюлеев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен Нариман Тюлеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Киргизии во вторник, 20 октября.

Подъем переворотов: что ждет Киргизию в переходный период
К Новому году в стране планируют провести новые парламентские и президентские выборы

«После отставки 20 октября с поста мэра Азиза Суракматова его обязанности стал исполнять первый вице-мэр Нариман Тюлеев», — сказала сотрудница пресс-службы.

Она добавила, что по закону мэр Бишкека избирается депутатами городского кенеша (совета).

В то же время на сайте администрации Бишкека говорится, что Тюлеев назначен первым вице-мэром города. Ранее эту должность занимал Алмаз Бакетаев, теперь он займет позицию вице-мэра по вопросам ЖКХ. В свою очередь бывший заммэра по ЖКХ Алимбек Абдылдаев стал советником градоначальника.

«Первым вице-мэром столицы назначен экс-мэр города Бишкек Нариман Тюлеев», — отмечают в администрации. Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на нескольких сотрудников аппарата муниципалитета города заявили об отставке Суракматова.

Как писала «Газета.ру», 6 октября Суракматов уже подавал в отставку, но через несколько дней вновь вернулся на рабочее место и сказал, что работал дистанционно.

После выборов в парламент Кригизии в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Кроме того, свой пост покинул президент страны Сооронбай Жээнбеков. Новый премьер-министр Садыр Жапаров, ставший и.о. главы государства, подписал указ о гарантиях Жээнбекову, который добровольно сложил полномочия.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020