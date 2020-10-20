Исполняющим обязанности мэра столицы Киргизии стал Нариман Тюлеев

Исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен Нариман Тюлеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации столицы Киргизии во вторник, 20 октября.

«После отставки 20 октября с поста мэра Азиза Суракматова его обязанности стал исполнять первый вице-мэр Нариман Тюлеев», — сказала сотрудница пресс-службы.

Она добавила, что по закону мэр Бишкека избирается депутатами городского кенеша (совета).

В то же время на сайте администрации Бишкека говорится, что Тюлеев назначен первым вице-мэром города. Ранее эту должность занимал Алмаз Бакетаев, теперь он займет позицию вице-мэра по вопросам ЖКХ. В свою очередь бывший заммэра по ЖКХ Алимбек Абдылдаев стал советником градоначальника.

«Первым вице-мэром столицы назначен экс-мэр города Бишкек Нариман Тюлеев», — отмечают в администрации. Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.

Ранее во вторник СМИ со ссылкой на нескольких сотрудников аппарата муниципалитета города заявили об отставке Суракматова.

Как писала «Газета.ру», 6 октября Суракматов уже подавал в отставку, но через несколько дней вновь вернулся на рабочее место и сказал, что работал дистанционно.

После выборов в парламент Кригизии в начале октября в государстве начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне происходящего премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Кроме того, свой пост покинул президент страны Сооронбай Жээнбеков. Новый премьер-министр Садыр Жапаров, ставший и.о. главы государства, подписал указ о гарантиях Жээнбекову, который добровольно сложил полномочия.