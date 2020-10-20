Источники сообщили об отставке мэра Бишкека

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Об этом 20 октября сообщает портал 24.kg со ссылкой на нескольких сотрудников аппарата муниципалитета.

Официально об этом Суракматов намерен объявить в этот же день на пресс-конференции.

Вместе с тем 6 октября Суракматов уже подавал в отставку, пишет «Газета.ру», но спустя несколько дней вновь вернулся на рабочее место и отметил, что работал дистанционно.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы некоторых политиков.

На фоне событий в стране премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков ранее подали в отставку.

Кроме того, покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Новый премьер-министр страны Садыр Жапаров, ставший и.о. главы государства, подписал указ о гарантиях Жээнбекову, который добровольно сложил полномочия.

Согласно последним данным от МВД республики, ситуация на всей территории Киргизии остается стабильной и полностью контролируется сотрудниками правоохранительных органов.