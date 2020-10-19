МВД Киргизии заявило о полном контроле порядка в стране

Ситуация на всей территории Киргизии остается стабильной и полностью контролируется сотрудниками правоохранительных органов. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Оперативная обстановка в стране остается под контролем правоохранительных органов», — отмечается в сообщении.

За сутки правоохранителями Киргизии зарегистрировано 138 преступлений и 107 проступков. «Для тщательного расследования преступлений и проступков проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия», — добавили в пресс-службе.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Занимавший пост президента республики Сооронбай Жээнбеков согласился с необходимостью провести новые выборы и 15 октября объявил об отставке. Его полномочия перешли к главе кабмина Садыру Жапарову.

Отмечалось, что досрочные президентские выборы в стране пройдут до 10 января.