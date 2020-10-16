Жапаров подписал указ о гарантиях ушедшему в отставку Жээнбекову

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об экс-президенте Сооронбае Жээнбекове, который добровольно сложил полномочия, сообщает в пятницу, 16 октября, пресс-служба правительства страны.

Отмечается, что закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента» сохраняет для Жээнбекова все нормы, предусмотренные законодательством.

Ранее в пятницу депутаты киргизского парламента проводили Жээнбекова апплодисментами.

В этот же день сообщалось, что досрочные президентские выборы в Киргизии пройдут до 10 января.

Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. По Конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к главе кабмина Жапарову.

В стране после парламентских выборов 4 октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.