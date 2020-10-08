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Чехия решила отозвать своего посла в Белоруссии

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Чехия отзывает своего посла в Белоруссии Томаша Перницкого для консультаций. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила официальный представитель чешского МИДа Зузана Штихова

Словакия отозвала посла республики в Белоруссии

«Чехия отзывает для консультаций посла Республики в Белоруссии. Он покинет Минск примерно через неделю», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в этот день МИД Словакии также объявил об отзыве посла республики в Белоруссии для консультаций.

Накануне своего посла отозвала Латвия. До этого, 5 октября, стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе следовать этому указанию отказались. В ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Кроме того, Минск заявил об отзыве с 5 октября своих послов в Польше и Литве для консультаций.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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