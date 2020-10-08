Словакия отозвала посла республики в Белоруссии

МИД Словакии решил отозвать посла республики в Белоруссии для проведения консультаций. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил на своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства Иван Корчок.

«Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей», — написал высокопоставленный дипломат. По его словам, действия Минска в отношении государств-членов Евросоюза недопустимы.

ЕС остается единым в поддержке народа Белоруссии, подчеркнул Корчок.

Накануне стало известно об отзыве Латвией посла из Минска. 5 октября сообщалось, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Евросоюз и ряд государств не признали итоги голосования.