Прямой эфир
Сюжет:

Словакия отозвала посла республики в Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Словакии решил отозвать посла республики в Белоруссии для проведения консультаций. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил на своей странице в Twitter глава внешнеполитического ведомства Иван Корчок.

Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской
Общение с представителями оппозиции — часть европейской внешней политики, отмечают эксперты

«Я решил отозвать главу нашей миссии в Минске для консультаций в Словакию в знак солидарности с Литвой и Польшей», — написал высокопоставленный дипломат. По его словам, действия Минска в отношении государств-членов Евросоюза недопустимы.

ЕС остается единым в поддержке народа Белоруссии, подчеркнул Корчок.

Накануне стало известно об отзыве Латвией посла из Минска. 5 октября сообщалось, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Евросоюз и ряд государств не признали итоги голосования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020