Латвия отозвала посла из Белоруссии

Латвия отзывает посла из Республики Беларусь. Об этом 7 октября на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«В знак солидарности с коллегами из Европейского союза Латвия отзывает латвийского посла в Беларуси для консультаций», — написал он.

5 октября стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе отказались, в ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.