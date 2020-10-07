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Латвия отозвала посла из Белоруссии

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Латвия отзывает посла из Республики Беларусь. Об этом 7 октября на своей странице в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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«В знак солидарности с коллегами из Европейского союза Латвия отзывает латвийского посла в Беларуси для консультаций», — написал он.

5 октября стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Белоруссии.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе отказались, в ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

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