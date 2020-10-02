Минск обязал Польшу и Литву сократить число дипломатов в Белоруссии

Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно. Об этом 2 октября заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси», — приводит портал tut.by слова Глаза.

Таким образом, по его словам, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — 18, а не 50, как в настоящее время.

Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

Ранее в этот же день Евросоюз официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек.

В свою очередь, Минск пригрозил выйти из совместных программ и разорвать с Евросоюзом дипломатические отношения в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Евросоюзом санкционных механизмов против должностных лиц Белоруссии стоит расценивать как слабость.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.