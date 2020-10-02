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Минск пригрозил Евросоюзу разрывом дипотношений

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Минск может выйти из совместных программ и разорвать с Евросоюзом дипломатические отношения в случае дальнейшей раскрутки «санкционного маховика». Об этом в пятницу, 2 октября, заявил МИД Белоруссии.

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«Дальнейшая раскрутка ЕС «санкционного маховика» может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также объявили, что Белоруссия с пятницы вводит свой санкционный список в ответ на визовые санкции ЕС против должностных лиц республики. При этом действие единого списка невъездных лиц действует и в рамках интеграционных объединений, в которых состоит республика.

«В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать», — подчеркнули в МИДе.

Ранее, в пятницу, стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали санкции против представителей властей Белоруссии. Причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека». В список попали 40 белорусских политиков и чиновников. Санкции вступят в силу после решения всех «технических» вопросов данной процедуры.

При этом действующего главы республики Александра Лукашенко в этом списке не оказалось. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Евросоюз выступает за диалог Минска с оппозицией, поэтому не стал вводить санкции против Лукашенко.

29 сентября Лондон и Оттава ввели санкции против Лукашенко и ряда других высокопоставленных лиц страны. Всем фигурантам санкционного списка запрещается въезд в страны, их активы в британской юрисдикции будут заморожены.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

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