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Кремль назвал слабостью введение Евросоюзом санкций против Минска

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Введение Евросоюзом санкционных механизмов против должностных лиц Белоруссии стоит расценивать как слабость, заявил в пятницу, 2 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике, в любом случае, это скорее проявление слабости», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия негативно относится к санкционным механизмам. При этом то, что белорусский лидер Александр Лукашенко не был включен в список, Песков оценил позитивно. Он отметил, что попадание в санкционные перечни первых лиц страны или членов высшего руководства ведет к негативным последствиям.

«Это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Белоруссией», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее в пятницу стало известно, что лидеры стран Евросоюза согласовали санкции против представителей властей Белоруссии. Причиной названы «фальсификация итогов президентских выборов, применение насилия и нарушения прав человека».

В список попали 40 белорусских политиков и чиновников. Лукашенко туда не вошел. Санкции вступят в силу после решения всех «технических» вопросов данной процедуры.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. С того момента в стране продолжаются акции протеста оппозиции, несогласной с итогами. Согласно данным ЦИК, с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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